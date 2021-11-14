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Biyografi Dortmund Haaland kimdir? Dortmund Haaland nereli kaç yaşında? Dortmund Haaland maaşı ne kadar?
Biyografi

Dortmund Haaland kimdir? Dortmund Haaland nereli kaç yaşında? Dortmund Haaland maaşı ne kadar?

Bundesliga ekibinin, 2022 yaz transfer döneminde Dortmund Haaland’ı bırakmak istemediği bunun için de ksenin ağzını açmaktan çekinmeyeceği iddiaları sonrası Dortmund Haaland ne kadar para alıyor? Dortmund Haaland maaşı ne kadar? Dortmund Haaland kimdir? Dortmund Haaland nereli? Dortmund Haaland kaç yaşında? soruları da bir hayli merak edilmekte. İşte Dortmund Haaland hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:33:00 - 2021-11-14 16:34:18
Dortmund Haaland kimdir? Dortmund Haaland nereli kaç yaşında? Dortmund Haaland maaşı ne kadar?

Dortmund Haaland maaşı ne kadar? Almanya basınına göre, Bundesliga ekibinin, 2022 yaz transfer döneminde oyuncuyu bırakmak istemediği ve genç forvetine yıllık 18 milyon avro maaş teklif ederek yeni bir sözleşme imzalamak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı.

Dortmund Haaland kimdir?

Erling Braut Haland 21 Temmuz 2000 tarihinde İngiltere Leeds doğumlu. Santrafor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir. Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Haaland

Haland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Haland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu. İngiliz pasaportu da olmasına rağmen Haland, Norveç millî takımını seçmiştir.

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