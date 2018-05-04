Muhalefetin dörtlü ittifak protokolünde tarih belli oldu

Muhalefetin kurduğu dörtlü ittifak, protokolünü yarın saat 15:00'te YSK'ya sunulacak. 24 Haziran'da yapılacak seçimler için ittifakta anlaşan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifaka ilişkin protokolü yarın saat 15.00'te YSK'ya sunacağı bildirildi.

4 partinin ittifakının ismi için "Demokrasi İttifakı", "Millet İttifakı" veya "Adalet İttifakı" üzerinde duruluyordu. AK Parti ve MHP'nin parti olarak, BBP'nin de bu iki partinin milletvekili sıralarından yer alacağı Cumhur İttifakı'na ilişkin protokol bugün YSK'ya sunulmuştu.