Dörtlü destek paketi piyasayı hareketlendirdi

Halk, Ziraat ve Vakıfbank’ın enflasyonun altında ve düşük maliyetli kredi destek paketleri ilk günden ilgi gördü. Bu bankaların ardından kamu katılım finans kuruluşları da “konut finansmanı”, “taşıt finansmanı”, “sosyal hayatı destek” ve “tatil destek” olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçirdi.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’dan yapılan ortak açıklamada, söz konusu finansman paketleri, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı. “Konut Finansmanı” paketi kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkanı sunulacak.

Finansman oranı, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak müşteriler için aylık yüzde 0,49-0,69 olacak. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira finansman imkanı sunulacak. Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşteriler, 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeyle finansman imkanından yararlanabilecek.

“Birlikte başarıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, “Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Albayrak, sosyal medya hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, “Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.