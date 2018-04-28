Dört yıl önce evlendiler... Düğünü yeni yaptılar!

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluyor Projesi" kapsamında evlenen ancak olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan çocuklu bir çiftin hayallerin gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda bir çocuk sahibi Safiye Ertogan (23) ve Hasan Ertogan'ın (31) 4 yıl önce düğün yapamadan evlendiklerini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler, düğün için harekete geçti.

Sponsorların desteğiyle çift için gelinlik ve damatlık alındı, düğün salonu kiralandı. Düğündeki hediyelikler yiyecek içecek bölümü, gelin Safiye Ertogan'ın saçları ile makyajı güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü öğrencilerince yapılırken, çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri de misafirlerin çocuklarını eğlendirdi.