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Dört yıl önce evlendiler... Düğünü yeni yaptılar!

Eskişehir'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Safiye ve Hasan Ertogan çifti, bir meslek lisesinin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından organize edilen düğünle hayallerine kavuştu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:32
Dört yıl önce evlendiler... Düğünü yeni yaptılar!

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluyor Projesi" kapsamında evlenen ancak olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan çocuklu bir çiftin hayallerin gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda bir çocuk sahibi Safiye Ertogan (23) ve Hasan Ertogan'ın (31) 4 yıl önce düğün yapamadan evlendiklerini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler, düğün için harekete geçti.

Sponsorların desteğiyle çift için gelinlik ve damatlık alındı, düğün salonu kiralandı. Düğündeki hediyelikler yiyecek içecek bölümü, gelin Safiye Ertogan'ın saçları ile makyajı güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü öğrencilerince yapılırken, çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri de misafirlerin çocuklarını eğlendirdi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:32
  1. Safiye Ertogan

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