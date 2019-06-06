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"Dört mevsim Gaziantep" sloganıyla ziyaretçi rekoru bekleniyor

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından yılın ilk aylarında tarihinin en yoğun turizm sezonunu yaşayan Gaziantep'te, "Dört mevsim Gaziantep" sloganıyla bu yoğunluğun yıl geneline yayılması hedefleniyor- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:"Bu kadim kent her mevsim çok güzel. Onun için bu sloganı oluşturduk ve 4 mevsim misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"

06 Haziran 2019 Perşembe 14:30
"Dört mevsim Gaziantep" sloganıyla ziyaretçi rekoru bekleniyor

GAZİANTEP (AA) - Gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyeliyle turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep, "Dört mevsim Gaziantep" sloganıyla bu yıl turist sayısını artırmayı hedefliyor.

"Müzeler kenti" olarak anılan, bünyesinde barındırdığı birçok tarihi yapıyla bölgenin her anlamda çekim merkezi haline gelen ve Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgede en çok tercih ettiği illerin başında geliyor.

Her yıl daha fazla turist ağırlamak ve turizm pastasından daha büyük pay almak için tüm imkanlarını kullanan kent, bunun karşılığını son yıllarda almaya başladı.

Özellikle 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle artık Güneydoğu turu, Türkiye'de en çok satılan turlardan biri haline geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kültür ve turizm anlamında büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Turizmden daha fazla pay almak için kentteki ilgili tüm kurumların çok çalıştığını anlatan Şahin, herkesin tek derdinin kente daha fazla turist getirmek ve burada zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Fatma Şahin, turist sayısını artırmak için yaptıkları çalışmaları aktararak, şöyle devam etti:

"Kültür ve turizm anlamında yapılan çalışmaları kampanya haline getirdik. Önce 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' dedik ve hakikatten toplum bunu satın aldı ve milyonlarca insan Gaziantep'e geldi. Arkasından 'Uzaklarda arama' dedik. Örneğin 'bir safari yapmak için Afrika'ya gitmenize gerek yok, Gaziantep'e gelin' dedik. 5 antik kentiyle Roma, Hitit, Osmanlı ve İslam döneminin en güzel eserlerini burada görebilirsiniz. İlk iki kampanyamız çok başarılı oldu."

- "Her mevsim çok güzel"

Yılın her ayında turist ağırlayacak kapasitede ve cazibede olduklarını dile getiren Şahin, "Bizim turizm sezonlarımız, bahar sezonları oluyor. İlkbahar ve sonbaharda en hareketli dönemimizi geçiriyoruz. Biz bunu yıla yaymak istedik ve onun için 'Dört mevsim Gaziantep' sloganını başlattık. Çünkü bu kadim kent her mevsim çok güzel. Orun için bu sloganı oluşturduk ve 4 mevsim misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." dedi.

Fatma Şahin, güneşle toprağın lezzetlerini tatmak isteyen ziyaretçilerin Gaziantep'ten başka bir yere gitmesine gerek duymadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tabii ilkbaharla, tabiatın uyanışı havaların güzel oluşu şehirdeki kültürel mirasın görülmesi için güzel bir iklim oluşturuyor. Yazın ise sıcak ve güneşi bolca hissedersiniz burada. İşte onun yani güneşle toprağın bize verdiği muhteşem lezzetleri burada tatma imkanına sahip olurlar. Çünkü buranın her mevsimi ayrı bir cennet."

- "Herkesi mutlaka bekliyoruz"

Şahin, geçen yıl 1 milyon turist hedeflediklerini ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' dedik ve çok büyük ilgi gördük. Ziyaretçi sayısının ölçüldüğü hayvanat bahçemize 4 milyon ziyaretçi geldi. Örneğin sadece 23 Nisan'da 90 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi var. Özellikle çocuklarını alıp gezdirmek isteyen, her çeşit hayvanları göstermek isteyen aileler için çok güzel bir yer. Şimdi hedefimiz bunu 2 katına çıkarmak. Hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin sayısını 8 milyona çıkarmak istiyoruz. O yüzden yeni kampanyamızda özel çalışmalar yapıyoruz. Bütün büyükşehirlerde bilboardlara reklam veriyoruz, önemli noktalara stant açıyoruz. Herkesi mutlaka bekliyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:30
  1. Gaziantep
  2. hayvanat bahçesi
  3. turist
  4. Turizm
  5. Zeugma
  6. ziyaretçi

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