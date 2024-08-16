Dört havalimanını daha felç ettiler
Fosil yakıtlara karşı uzun süredir eylem yapan Son Nesil adlı iklim aktivistleri, dün Almanya’nın dört havalimanında piste girdi. Yüzlerce uçuş yine iptal oldu.
Berlin, Stuttgart, Nürnberg ve Köln/Bonn havalimanları dün yine iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu. Tel örgüleri kesip piste ulaşan Letzte Generation (Son Nesil) adlı grup üyeleri, kendilerini piste yapıştırdı.
Eylemin başladığı saatte havalimanlarında kalkış ve inişler durdu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından eylemcilere sert tepki gösterdi.
Bakan, "Bu eylemler, tehlikeli ve aptalca. Ağır hapis cezaları önerdik" dedi ve havalimanlarını çok iyi koruma konusunda yükümlü kılacaklarını söyledi. KÖLN
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