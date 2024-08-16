  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Dört havalimanını daha felç ettiler
Avrupa

Dört havalimanını daha felç ettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-16 10:21:00 -
Dört havalimanını daha felç ettiler

Fosil yakıtlara karşı uzun süredir eylem yapan Son Nesil adlı iklim aktivistleri, dün Almanya’nın dört havalimanında piste girdi. Yüzlerce uçuş yine iptal oldu.

Berlin, Stuttgart, Nürnberg ve Köln/Bonn havalimanları dün yine iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu. Tel örgüleri kesip piste ulaşan Letzte Generation (Son Nesil) adlı grup üyeleri, kendilerini piste yapıştırdı.

Eylemin başladığı saatte havalimanlarında kalkış ve inişler durdu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından eylemcilere sert tepki gösterdi.

Bakan, "Bu eylemler, tehlikeli ve aptalca. Ağır hapis cezaları önerdik" dedi ve havalimanlarını çok iyi koruma konusunda yükümlü kılacaklarını söyledi. KÖLN

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan talep gelmişti! İran'dan flaş cevap geldi
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan talep gelmişti! İran'dan flaş cevap geldi

Dünya

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan talep gelmişti! İran'dan flaş cevap geldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: "Almanya ucuz değil"
Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”

Sosyal Medya

Market arabasını 300 euroya dolduran gurbetçi pahalılığa isyan etti: “Almanya ucuz değil”

Almanya'da sabotaj korkusu! Askeri üssü kapattılar
Almanya'da sabotaj korkusu! Askeri üssü kapattılar

Dünya

Almanya'da sabotaj korkusu! Askeri üssü kapattılar

İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda
İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Gündem

İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23