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Dört boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekiyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:51
Dört boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekiyor.


Mehmet Karakuş ahırında bulunan 2 aylık kuzuların birinin kafa kısmının üzerinde diğerlerinden farklı olarak 4 boynuz yeri olduğunu fark etti. Bu farklı kuzu 6 aylık olduğunda ise iki boynuzunun alt tarafında iki adet daha boynuz çıktı. Kuzusunu veterinere götüren Mehmet Karakuş, bunun ender görülen bir durum olduğunu ancak hastalık olmadığını öğrendi.


Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor. Uzun süredir hayvan besiciliği yaptığını, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirten Mehmet Karakuş, “İlk fark ettiğimde şaşırmıştım. Veterinere gittim hastalık değil dediler, hocaya sordum dinen kurban edilmesinde ve kesilmesinde sakınca yok dedi. Köyden gelip gidenler oluyor merak ediyorlar. Bakıp şaşırıyorlar. Eğer uygun bir teklif gelirse bu Kurban Bayramı’nda satmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:51
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