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Dört bin yıllık apartman dikkat çekiyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 4 bin yıllık mağara kent görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
Dört bin yıllık apartman dikkat çekiyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 4 bin yıllık mağara kent görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor.


Sivas’ın Gürün ilçesi ilçe merkezinde bulunan mağaralar görüntüsü ile apartmanı andırıyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarda odadan oluşuyor. Çevresel etkilerlerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kent koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kentin, Gürün’ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.



Burada insanlar yaşamış


Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağara evlerin Gürün’ün sahip olduğu tarihi değerler arasında yer aldığını ifade edip, "Gürün’ümüz şehir merkezinde bulunan mağara evleri ile de dikkat çekiyor. Gürün’ün tarihçesinin 4 bin yıllık olduğundan bahsediliyor. Tabi bu tarih her hangi bir delile dayandırılmadan söylenmiyor. Şuğul kanyonunda bulunan Hititlere ait kitabelerden yola çıkarak bu tarihe ulaşıyoruz. Bu mağaralarla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmamış olsa da, büyüklerimizin bize kadar ulaştırdığı rivayetlere göre geçmişte insanlar bu mağaralarda yaşamış. Korunmak amacı ile bu mağaralarda yaşamayı tercih etmişler. Bu mağaralarda hayat sürmüşler. Kakından bakıldığında da insan eli ile oyularak yapıldıklarını anlıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
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