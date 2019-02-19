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Dördüz bebek sevincini yaşayamadılar, kalan ikizlerin sağlığına kavuşması için çabalıyorlar

Ordu’da yaşayan Kaçar çifti, dördüz bebek beklemenin sevincini yaşarken, meydana gelen ölümler sonucu ikiz kalan ve ciddi rahatsızlıkları bulunan bebeklerinin sağlıklarına kavuşması için ellerinden geleni yapıyor.

19 Şubat 2019 Salı 10:45
Dördüz bebek sevincini yaşayamadılar, kalan ikizlerin sağlığına kavuşması için çabalıyorlar

Ordu’da yaşayan Kaçar çifti, dördüz bebek beklemenin sevincini yaşarken, meydana gelen ölümler sonucu ikiz kalan ve ciddi rahatsızlıkları bulunan bebeklerinin sağlıklarına kavuşması için ellerinden geleni yapıyor.


Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Zehra-Taner Kaçar çifti, yaklaşık 3 yıl önce bebeklerinin olacağı haberin sevincini yaşadı. Sık sık kontrollere giden çift, bir süre sonra farklı bir sürprizle karşılaştı. Doktorlarının, Zehra Kaçar’a, normal doğumlarda nadir görülen dördüz bebeklere hamile olduğunu söylemesi üzerine çiftin mutluluğu daha da arttı. Çift, gebeliğin ilerleyen haftalarında bebeklerinden bir tanesini anne karnında kaybetti. Hamileliğin 31’inci haftasında, Açelya, Amine ve Almina isimlerini verdikleri bebekleri dünyaya gelen çiftin çocukları yakalandıkları hastalık sonucu rahatsızlandı. Bebeklerinin vücutlarını mantar enfeksiyonu kaplayan çift, yaklaşık 1 ay sonra Almina isimli bebeklerini de kaybetti. Aile, şimdi ikiz kalan ve yine kaptıkları mantar enfeksiyonu sonucu vücutlarında çeşitli hastalıkları barındıran yüzde 90 engelli raporu Açelya ve yüzde 99 engelli raporu Amine’nin de yaşaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Doktorların ümit vermediği Amine’nin bu yaşına kadar hayatta kalmasının buruk sevincini yaşayan aile, 2 buçuk yaşında olmasına rağmen gelişemeyen Açelya’nın özel tedavileri için ise yıllık 50-60 bin TL ödenmesi gerektiğini belirtiyor.



4’üz bebeklere hamileydi, şimdi ikiz çocukları var


Anne Zehra Açar (24), bebeklerinin erken doğum olduğundan alındıkları kuvözde kaptıkları enfeksiyon sonrası rahatsızlıklarını iddia etti. Buna bağlı olarak hastalığın bebeklerin vücudunu sardığını ve bir ay sonra bebeklerden birini kaybettiklerini anlatan anne, “Dördüz bir hamilelik yaşadım ama bir bebeğimin kafası hiç oluşmadı, üçüz olarak doğdular, Açelya, Amine ve Almina. 31 haftalık doğdular ve kuvöze gittiler. Kuvözde mantar enfeksiyonu kaptılar ve anlaşılmadığı için vücutlarını ve beyinlerini sardı. O yüzden onlara bağlı olarak menenjit oldu, menenjite bağlı da hidrosefali oldular. Bir sürü rahatsızlıklarla birlikte kronik akciğer rahatsızlığı da var. Açelya’nın kalbi durması sonucu 3 kere yoğun bakıma yattı. Şu andabeslenmeyi bilmediği için midesinden ameliyat olacak, onun haberini bekliyoruz. Bir tanesi daha (Amine) hayatta, o da çok rahatsız ve ağır hidrosefali hastası, beyninde kist var. Şu anda hastanede yatıyor, annem yanında ve o destek çıkıyor. Amine’nin beyninde sayısızca kist ve sıvı var. Doktorların ‘yaşamaz’ dediği bir çocuk ama Allah’ın izniyle şuanda yaşıyor. Amine daha önce 3 kere İstanbul’a tedavi için gitti ama doktorlar, ‘eve götürüp bakın, yapılacak hiçbir şey yok’ diyorlar” ifadelerini kullandı.



"2,5 yaşında yürüyemiyor, konuşamıyor ve oturamıyor"


Ümitlerini hiçbir zaman kaybetmediklerini söyleyen anne Zehra Kaçar, kızlarından Açelya’nın, bazı özel tedaviler sonrasında iyileşebileceğini belirterek, “Tedavileri var ama ücretleri biraz yüksek olduğu için biz bunları karşılayamıyoruz. Yürümesi, koşması ve konuşması zamanla olabilecek bir imkanda. Şu anda 28 aylık ama görüldüğü gibi çok küçük duruyor. 2,5 yaşındaki bir çocuğun yürümesi, oturması ve konuşması yok. İstanbul’da araştırdığımız bir doktorumuzu araştırdık, yapılan testler temiz çıktığı takdirde çocuğumuz 10 günlük kampa alınıyor. Fizik kampının 10 günlük fiyatı 8 bin TL tutuyor ve bunun da her 3 ayda bir kere tekrarlanması gerekiyor. Yılda 50-60 bin TL tutarında tedavi masrafı gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Çocuğumuzun yürümesi ve konuşmasını istiyoruz”


Tedavi masraflarını karşılayabilecek güçlerinin olmadığını da söyleyen anne Zehra Kaçar, “Bu sadece Açelya’nın tedavi masrafları, Amine’nin zaten bunları hiç birini yapabilecek şansı yok çünkü, doktorlar yapamayacağını söyledi. Açelya şu anda ameliyat olacak ve ücretinin 5 bin TL olduğu söylendi. İnşallah Açelya’nın tedavisi için hayırseverlerin sesimizi duymasını istiyoruz. Çocuğumuzun yürümesi ve konuşması için duyarlı insanlarımızın yardımlarını bekliyoruz” dedi.



“Tedavi olmazsa çocuğumuz gelişemeyecek”


Baba Taner Kaçar (27) da bebeklerinden 2’sini kaybettiklerini hatırlatarak, zor günler geçirdiklerini kaydetti. Kaçar, “Bizim dördüz çocuklarımız oldu. Birinin anne karnında kaybettik, 3’ü dünyaya geldi. Bir tanesini doğumdan bir ay kadar sonra kaybettik. Açelya’nın yüzde 90 raporu, Amine’nin de yüzde 99 raporu var. Açelya hidrosefali ve kronik akciğer hastası. Tedavisi var aslında ama hepsi özel tedaviler. Maddi yönden artık yetişemiyoruz. İki yaşlarına kadar dayanabildik ama artık çok zorlanıyoruz. Yardımsever insanlardan destek bekliyoruz ve Allah’tan da ümidimizi kaybetmiyoruz. Eğer çocuğumuzun tedavisi olmazsa 2-3 yaş çocuğumuz geriden gelmiş olacak, gelişemeyecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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