Dördüncü yonca yaprağı ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi önüne yapılmakta olan üç yapraklı yonca şeklindeki katlı kavşak dört yapraklı oluyor. Katlı kavşağın dördüncü yaprağının yapılması için ihaleye çıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi, katlı kavşaklarla trafiği daha da rahatlatmaya devam ediyor. Şehir Hastanesi önüne yapılmakta olan üç yapraklı katlı kavşakta proje revizyonuna gidilerek dördüncü yaprak eklendi. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 443 bin TL olan dördüncü iniş yolu köprüsünün yapımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan ihaleye iki firma katıldı. İhaleye katılan firmalardan Sontek İnşaat 3 milyon 528 bin TL, Göker Gözütok ise 5 milyon 478 bin TL teklif verdi.

İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.