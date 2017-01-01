Dördüncü güç birliği Eylül’de

Ucuz ev fırsatı, iki yıl önce Emlak Konut GYO’nun önderliğinde başlatılan kredi faizlerini sıfırlayan “Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye” kampanyası ile Türkiye’ye yayıldı. Konut sektöründe kredi faizlerini sıfırlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası konut almayı hayal eden orta gelir grubu için büyük bir fırsat oldu. Üç dönem devam eden ve 50 binden fazla konutu kapsayan kampanyada vadelerin 240 aya kadar uzatılması ise dar gelirliler için de bir umut oldu. Şimdi sıra dördüncü kampanyada. Bu defa da şirketler gösterecekleri fedakârlık ile tüketicilerin ev sahibi olmalarının yolunu açacak.