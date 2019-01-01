Dönüşümdeki kördüğümler çözülüyor

Son günlerde çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda kamuoyuna önemli mesajlar verdi. 6306 sayılı kanun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) kapsamındaki yönetmeliği de değinen Kurum, dönüşümle ilgili yeni bir sayfa açıldığına işaret etti. İşte milyonları ilgilendiren açıklamalar:

-Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Amacımız, hem yüklenicilerimizin hem vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek ve elzem olduğunu düşündüğümüz kentsel dönüşümün de hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır

-Kentsel dönüşüm projelerinin yarım kalmaması adına, bu işe girecek firmalarımız belli oranda teminat gösterecek. Kentsel dönüşüm firmaları, yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u oranında teminat mektubu ya da tamamlama sigortaları yapmaları kaydıyla bu işlere girebilecek. Bu işleri de belediyelerimizle yürütebilecekler.

-Ömrünü tamamlamış binalar, depremler ve küresel iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen afetlerin şehirlerdeki kentsel dönüşümün ne kadar acil ve elzem olduğunu bir kez daha gösterdi.

-İnşallah çok yakın zamanda Bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. İl il, ilçe ilçe hangi noktalarda hızlı şekilde dönüşüm yapmamız gerektiğe ilişkin ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Kentsel dönüşümde üç temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi gönüllü dönüşüm. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de yatay mimari esaslı, sosyal altyapısı tamamlanmış, sosyal donatıları proje içinde barındırılan, içinde millet bahçeleriyle parklarıyla bir bütün halinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz.

-Bakanlık, bu konuda vatandaşlara kira ve taşınma yardımında bulunacak. Yayınlanan yönetmelikler ve kanun düzenlemeler kapsamında da hem vatandaşların hem de yüklenicilerin mağduriyetlerini engelleyecek adımlar atılacak. Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde acil öncelikli alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanları ve vatandaşları da yanlarına alarak gönül birliği içerisinde yapmak istediklerini belirtti.

İstanbul odaklı hızlı adımlar

-Esenler

Esenler’de yılsonuna kadar 5 bin rezerv konut üreteceğiz ki bu az katlı yatay mimariye uygun bir şekilde. TOKİ’nin başrolde olacağı projeler için de ilk adımlar atıldı. 2023 yılına kadar toplamda 1 milyon 200 bin konut inşa edecek olan TOKİ, İstanbul Esenler’de ilk adımda 475 yeni konutu hayata geçirecek. Projeyle ilgili ihale süreci de başladı.

-GOP

Gaziosmanpaşa’da 4 bin 400 konutun ilk etabının temelinin atılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Akabinde de yılsonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak, en geç 400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlara bu konutların teslimi yapılacak. Toplamda 432 hektarlık alanda ve 13 bölgede yapılan projelerin bir kısmı Gaziosmanpaşa Belediyesi, KİPTAŞ ve TOKİ’yle etaplar halinde inşa edilirken, 5 bölgedeki 4 bin 400 konutu TOKİ yapacak.

-Üsküdar

Yerel yönetimlerle işbirliği içinde kapsamlı kentsel dönüşüm programlan uygulayan TOKİ’nin odaklanacağı ilçelerden birisi de Üsküdar olacak. Temelleri atılan projeler kapsamında Üsküdar’da bin 761 konut ve 120 dükkân inşa ediliyor. Üsküdar’ın Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi için çalışmalar hızlandırılırken, 5 mahalleyi kapsayan Büyük Çamlıca Kentsel Dönüşüm projesinde de belli bir aşamaya gelindi.

-Beykoz

Beykoz’da, 2023 yılına kadar 10 bin konut dönüştürülecek. Bu çerçevede Bakanlığın hazırladığı strateji belgesinde yer alması beklenen hususlar Beykoz Belediyesi tarafından Ankara’ya gönderildi.

Bu çerçevede kentsel dönüşümü yürütüyor olacağız. Çavuşbaşı’nda plan sürecimiz var. Buradaki sürece ilişkin de Tabiat Varlıkları Genel Müdürümüz süreci yakından takip ediyor. Hızlı bir şekilde de vatandaşımızın plan problemlerini çözmüş olacağız.

-Kartal-Kadıköy

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanında çalışmalara hız verildi. Kartal’daki dönüşüm kapsamında ise yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlara konutlarını teslim edeceğiz. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm alanında hem hak sahiplerimizle hem de bu bölgede çalışan yüklenicilerimizle bir araya geldik. Hepsinin sorunlarını, problemlerini dinledik. Bu sorunlara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Burada yüklenicilerden kaynaklı işlerin ilerlememesi sebebiyle sözleşmenin feshini kolaylaştıracak düzenlemeler söz konusu. Kimse mağdur olmayacak.

-Ataşehir

Biz istiyoruz ki, Örnek Mahallesinde, Esatpaşa Mahallesinde, İmar İskan Bloklarında yaşayan vatandaşlarımız, aynı şekilde, sorunları çözülmüş olarak Ataşehir’de yaşasın. Biz bakanlık olarak Ataşehir’in yanındayız, vatandaşlarımız tarafından talep edilen tüm projelerin de yanındayız… Vatandaşın rızası olmayan hiçbir işi yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Dönüşümü yaparken az katlı yapacağız. Vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız.