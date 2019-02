Dönüştük, başkalaştık, genetik mutasyona uğradık

İsmail Göktürk/Adana

İblis; Rabbim, azgınlığımdan ötürü aleyhimde hüküm vermene mukabil, ben de yeryüzünde onlara (Adem’in oğulları – kızlarına) günahları süsleyip güzel göstereceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım’ dedi.” … “Ancak içlerinden gösterişten uzak hasbi, katıksız, hayrın erdemine, hayrın kemalatına, birr’e ulaştırdığın, senin rızanı gözeterek amel etme şuurunu verdiğin ihlaslı kulların müstesna.” (Hicr Suresi Ayet 39 - 40)… dedi.

Rabbimiz, imtihanın gereği olarak… “Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’min’leri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.”… (Sebe Suresi Ayet 20) buyurarak Adem’in oğullarının – kızlarının büyük çoğunluğunun Şeytan yaranı olarak hüsrana uğradığını buyurdu.

Evet… Heva ve heveslerimizi ilah edindik. Bana göre böyle, bana göre şöyle diyerek hükmün yerine hüküm, iraden yerine irade beyan ederek Nemrutlaştık, Firavunlaştık. Dünya meta’ına taptık, altını gümüşü biriktirip de onlardan kendimize sahte ilahlar edindik. Seni ziyadesiyle anlayamadık Allah’ım. Seni dünya ve ahiretin büyüklüğü ölçüsünde sevemedik, aşıkın, maşukun olamadık. Dünyanın insanı aldatan güzelliği, mal, mülk, servet, makam ve mevki aklımızı başımızdan aldı. Hesap, kitap, haşr ve mizanı unuttuk, şaştık, şaşırdık taparcasına dünyevileştik Allah’ım.

İstikametler kaybolmuş, rotalar şaşırılmış, benlikler şişmiş, eneler azmış, zaman hüsran zamanı, asır hüsran asrı, Şeytan ve şürakası, Şeytanlaşmış insan ve hempaları gözleri uyku tutmaz bir biçimde tam zamanlı ve her dem mesaide… Aile yapımız derin bir tehdit altında mevcut evliliklerin büyük çoğunluğu diken üzerinde kopma noktasında ve eşler birbirlerine pamuk ipliği ile bağlı. Bu ülkede boşanma sayısı, evlenme sayısını geçti, her yıl ortalama 140 binin üzerinde aile boşanıyor ve bu toplumsal facia her yıl üzerine koyarak nesil emniyetini derin bir biçimde tehdit ediyor.

Türkiye’nin tamamında her gün kadına yönelik şiddet sayfa sayfa, bülten bülten gazete sayfalarının ve televizyon ekranlarının kanlı malzemeleri oluyor. Eşler ya da boşanmış eşler anne ve babalarıyla birlikte bazen de çocuklarıyla birlikte cani eşleri tarafından çocuklarının gözleri önünde ya kurşuna diziliyor ya da hunharca delik deşik edilerek katlediliyorlar.

Adına sosyal medya denilen teknolojik şeytanlıklar yanında her türlü sapkınlığı, iğrençlik ve kötülüğü meşrulaştırarak normalize eden televizyon dizilerinin hedefe odaklı nokta atışları ile zihinler, bilinç öteleri ve bedenler kirletilmiş bu noktada Müslüman Türk - Kürt Milletinin aile yapısının kişilik ve kimlik kodları kırılarak millete istikameti kaybettirilmiş ve feleği şaşırtılmıştır.

Bu ülkede: şeytana rol modeli olacak düzeyde hücreleri, kromozomları, korteksleri, DNA’sı genetik mutasyona uğrayıp şeytanlaşmış bazı babalar, bazı ağabeyler, bazı amca ve bazı dayılar şeytanlaşarak kendi öz çocuklarına, öz kardeşlerine, öz yeğenlerine tecavüz ediyorlar. Bazı anneler, babalar ve eşler kendi öz kızlarını ya da eşlerini alçakça, namussuzca pazarlayıp satıyorlar.

Dönüştük, başkalaştık, genetik mutasyona uğradık, birbirimizin cesetleri üzerine basarak ikbal ve istikbal arayışlarına girdik, sevgisiz, merhametsiz, faziletsiz, birbirinin canına, malına, ırzına, namusuna göz diken, tasallut eden “belhum edal”ler olduk. Allah’ım, Ey Güzel Allah’ım… bizleri ve bu ecdat yadigârı ülkeyi ıslah et, hidayete ulaştır..