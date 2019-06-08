0553 313 94 23

Dönüş trafiği havadan görüntülendi... Durma noktasına geldi

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 07:57
Dönüş trafiği havadan görüntülendi... Durma noktasına geldi

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde artarak devam eden trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor.

TEM yolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında araçların yavaşladığı görülürken, İzmit'te tüneller bölgesi ve viyadükler, Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampasında yoğunluklar devam ediyor.

Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 07:57
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. trafik
  4. kocaeli
  5. TEM
  6. son dakika
  7. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta ata sporu cirit sporu yaşatılıyor
    1. Bayburt’ta ata sporu cirit sporu..
    2. Dönüş trafiği havadan görüntülendi.....
    3. 20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri..
    4. MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra..
    5. TEM Otoyolu'nda makas faciası!
    6. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
    7. Bakan Soylu: Kandil’de de bayram..
    8. Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale..
    9. Milli Savunma Bakanlığından,..
    10. Trump duyurdu! Süresiz olarak askıya..
    11. Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki.....
    12. ABD düşmanca tavrını sürdürüyor.....
    13. İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı
    14. Heyecanlandıran yazılım... Aracın şarj..
    15. Çorum'da feci kaza... 3 kişi hayatını..
    16. Düzce'de düğünde kan aktı... Ortalık..
    17. Lunaparkta korku dolu anlar: 4 yaralı
    18. Trump açıkladı: Pazartesi başlar
    19. İstanbul'da film gibi olay... İnfaza..
    20. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    21. İstanbul'da feci kaza... Metrelerce..
    22. Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını..
    23. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    24. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan..
    25. Beşiktaş’da trafik kazası: 2 ölü 8..
    26. Başkentte gecekondu yangını
    27. ABD Meksika'ya uygulayacağı "yasa dışı..
    28. Ankara’da otomobil köprüden düştü
    29. İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8..
    30. "Hollywoodtürke" filminin galası..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...