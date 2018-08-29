Dönme dolabın kabini böyle yere çakıldı!

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki bir lunaparkta eğlence aracı dönme dolabın kabinlerinden biri bir anda koptu ve yere düştü. Olayda yaklaşık 6 metreden zemine çakılan kabindeki 2 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.