Dönme dolabın kabini böyle yere çakıldı!
Hindistan'da bir lunaparkta faciadan dönüldü. Lunaparktaki dönme dolabın kabinlerinden biri içindekilerle birlikte yere çakıldı. Kabinde bulunan 2 çocuk yaralandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:49
Hindistan'ın Haryana eyaletindeki bir lunaparkta eğlence aracı dönme dolabın kabinlerinden biri bir anda koptu ve yere düştü. Olayda yaklaşık 6 metreden zemine çakılan kabindeki 2 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.
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