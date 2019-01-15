Donmak üzereyken kurtardılar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan otomobildeki ailenin yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Göksun ilçesinden 30 kilometre uzaklıktaki Fatmakuyu Mahallesi'ne gitmeye çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen biri bebek 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren aile, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine paletli kar ambulansıyla güçlükle aileye ulaşan sağlık ekipleri, bebek ve ailesini Kahramanmaraş-Kayseri kara yoluna getirdi. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen aile, Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Donma tehlikesi geçiren bebek ve ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.