0553 313 94 23

Donmak üzereyken kurtardılar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan otomobildeki ailenin yardımına sağlık ekipleri yetişti- Paletli kar ambulansıyla ulaşılan 4 kişilik aile, Göksun Devlet Hastanesine götürüldü

15 Ocak 2019 Salı 19:01
Donmak üzereyken kurtardılar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan otomobildeki ailenin yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Göksun ilçesinden 30 kilometre uzaklıktaki Fatmakuyu Mahallesi'ne gitmeye çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen biri bebek 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren aile, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine paletli kar ambulansıyla güçlükle aileye ulaşan sağlık ekipleri, bebek ve ailesini Kahramanmaraş-Kayseri kara yoluna getirdi. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen aile, Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Donma tehlikesi geçiren bebek ve ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:01
  1. aile
  2. Kahramanmaraş
  3. kar yağışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına
    1. Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına
    2. BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    3. Göçmenleri istemeyen zihniyet, göçmen..
    4. Başvuru yapıldı! Enes Kanter şimdi yandı
    5. Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak..
    6. Donmak üzereyken kurtardılar
    7. Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçı..
    8. Dağdan kopan kayalar yolcu trenine..
    9. Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı
    10. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç:
    11. Erzurum'daki "yasa dışı dinleme"..
    12. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    13. Gazze'deki hastanelerin birkaç günlük..
    14. Norveçli turistin öldüğü kazada 2..
    15. Adana'da otomobil baraj gölüne uçtu!..
    16. Düşmanlıkları tavan yaptı! Türkiye..
    17. GÜNCELLEME - Bolu Atatürk Stadı'nın..
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın..
    19. Suudilerden flaş karar! İsrail'i..
    20. Trabzonspor, Juraj Kucka'yı KAP'a..
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü