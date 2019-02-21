Donma tehlikesi geçiren yavru köpeklere sahip çıktılar Niğde’de donma tehlikesi geçiren köpek yavruları, koruma altına alındı.

Niğde’de donma tehlikesi geçiren köpek yavruları, koruma altına alındı.

İl genelinde devam eden dondurucu soğuk, Niğde’de yaşamı olumsuz etkiliyor. Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde okul bahçesinde bulunan 12 yavru köpeğe gençler sahip çıktı. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri köye giderek yavru köpekleri doyuran gençler, sahipsiz olan köpekleri alarak Niğde Belediyesi hayvan barınağına teslim etti.

Gençlerin iyilik hareketi büyük alkış aldı.

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