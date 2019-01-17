Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de doğada aç kaldığı için şehir merkezine gelen ve soğuk yüzünden donma riski geçiren kınalı keklik, bir vatandaş tarafından koruma altına alınıp doğa koruma görevlilerine teslim edildi.

Kentte bir aydır aralıklı olarak etkili olan yağış sebebiyle kar kalınlığı ilçelerde yer yer 3 metreye, şehir merkezinde ise 40 santimetreye ulaştı.

Genellikle yaşamını dağlık alanlarda sürdüren ancak beyaz örtü ile kaplanan doğada yiyecek bulamayan bir kınalı keklik, il merkezindeki Sanat Sokağı'na geldi.

Sokakta soğuk hava dolayısıyla donma tehlikesi geçiren kınalı keklik, Taner Gülpınar ve arkadaşlarınca bulunup koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Taner Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp dökmek için evden dışarı çıktığında Sanat Sokağı'nda bir köşeye sinen kınalı kekliği fark ettiğini söyledi.

Kekliği bulduğunda donmak üzere olduğunu belirten Gülpınar, "Keklik, sokakta hareketsiz şekilde bekliyordu. Kekliği ısıtıcının önünde ısıttık, önüne yem ve su koyduk. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdik." diye konuştu.

Gülpınar, görevlilere teslim ettiği kekliğin tekrar doğaya bırakılmasını istediğini ifade ederek, "Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulamayan hayvanlar şehre iniyor. Bu hayvanların doğal ortamında beslenebilmesi için yetkililerin doğaya yem bırakmasını istiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Aydın Durgun da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakılması gerektiğini anlatarak, "Yoğun geçen kış şartları nedeniyle bölgede hayvanlar aç kalıyor. Bundan dolayı yiyecek bulabilmek için şehir merkezine gelebiliyorlar. Vatandaşlarımızdan nesli tükenme tehlikesi altında olan bu hayvanlara karşı duyarlı davranmalarını istiyoruz." dedi.