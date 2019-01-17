0553 313 94 23

Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik koruma altına alındı

17 Ocak 2019 Perşembe 16:24
Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de doğada aç kaldığı için şehir merkezine gelen ve soğuk yüzünden donma riski geçiren kınalı keklik, bir vatandaş tarafından koruma altına alınıp doğa koruma görevlilerine teslim edildi.

Kentte bir aydır aralıklı olarak etkili olan yağış sebebiyle kar kalınlığı ilçelerde yer yer 3 metreye, şehir merkezinde ise 40 santimetreye ulaştı.

Genellikle yaşamını dağlık alanlarda sürdüren ancak beyaz örtü ile kaplanan doğada yiyecek bulamayan bir kınalı keklik, il merkezindeki Sanat Sokağı'na geldi.

Sokakta soğuk hava dolayısıyla donma tehlikesi geçiren kınalı keklik, Taner Gülpınar ve arkadaşlarınca bulunup koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Taner Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp dökmek için evden dışarı çıktığında Sanat Sokağı'nda bir köşeye sinen kınalı kekliği fark ettiğini söyledi.

Kekliği bulduğunda donmak üzere olduğunu belirten Gülpınar, "Keklik, sokakta hareketsiz şekilde bekliyordu. Kekliği ısıtıcının önünde ısıttık, önüne yem ve su koyduk. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdik." diye konuştu.

Gülpınar, görevlilere teslim ettiği kekliğin tekrar doğaya bırakılmasını istediğini ifade ederek, "Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulamayan hayvanlar şehre iniyor. Bu hayvanların doğal ortamında beslenebilmesi için yetkililerin doğaya yem bırakmasını istiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Aydın Durgun da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakılması gerektiğini anlatarak, "Yoğun geçen kış şartları nedeniyle bölgede hayvanlar aç kalıyor. Bundan dolayı yiyecek bulabilmek için şehir merkezine gelebiliyorlar. Vatandaşlarımızdan nesli tükenme tehlikesi altında olan bu hayvanlara karşı duyarlı davranmalarını istiyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:24
  1. kar yağışı
  2. kınalı keklik
  3. şehir merkezi
  4. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika'nın en köklü kabilelerinden biri! Köye saldırıda 34 kişi öldü
    1. Afrika'nın en köklü kabilelerinden..
    2. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl..
    3. CHP'li Soyer sessizliğini bozdu: Aziz..
    4. Basın kartı yenileme başvuruları başladı
    5. Hepsiburada, 2018'in anne, bebek ve..
    6. Yemen halkının yüzde 80'i yardıma muhtaç
    7. Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi..
    8. Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!
    9. 2019 MSÜ başvuruları başladı mı? |..
    10. Yargıtay'da daire başkanlığı seçimleri
    11. Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu..
    12. Genelkurmay çatı davası
    13. AK Parti'den flaş 'seçim anketi'..
    14. Mali'de Tuareglere saldırı: 34 ölü
    15. Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin..
    16. Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik..
    17. 24 Haziran'da olmadı... CHP'li isim..
    18. Kırşehir'de başına buz parçası düşen..
    19. CHP'den "üretici soğan üretmekten..
    20. 'Bahşişlere el koyan' Nusret..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...