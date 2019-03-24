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Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan 43 düzensiz göçmenin, kaçakçılarca yol kenarına terk edildikleri ve kar yağışı altında 3 saattir yürüdükleri belirlendi.

24 Mart 2019 Pazar 15:43
Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Erzincan'da kaçakçılarca yol kenarına terk edilen, kar yağışı ve tipide yürümek zorunda kalan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde kalabalık bir grubun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye giden Mehmetçik, kimliklerini kontrol ettiği 35'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 43 kişinin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını ve kaçakçılarca araçlarla Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan beldesine yakın bir yerde bırakıldıklarını tespit etti.

Yoğun kar yağışı ve tipi altında yol kenarına terk edilen düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek için otogara ulaşmak amacıyla yürümeye başladıkları öğrenildi.

Yaklaşık 3 saat yürümelerine rağmen otogara ulaşamayan göçmenlerin uzun süredir yemek yemedikleri ve donma tehlikesi geçirdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, jandarmaya ait minibüs ile Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Mehmetçik'in burada sıcak çorba ikram ettiği ve acil ihtiyaçlarını karşıladığı düzensiz göçmenler, ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından 43 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Jandarma, düzensiz göçmenleri yol kenarına bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:43
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