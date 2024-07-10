Döngel! Günde 7 tane yiyince enerji verir: İlaç almak zorunda değilsiniz! Herkesin parası ceplerinde kalacak

Gülgillerin familyasının bir alt türü olan ve Maloideae ailesinden gelen döngel, sonbahar aylarında tüketilen bir meyvedir. Alt kısmı tüylü olan yaprakları ve çiçek tablası ile sarılmış etli meyveleri ile tanınan döngel ağacı, üç metreye kadar büyüyebilir. Eriğe benzeyen kahverengi meyveleri, yuvarlak veya oval biçiminde olur. Halk arasında muşmula, töngel, beşbıyık, ezgil ve gelin boğan gibi isimler ile adlandırılan döngel, Karadeniz’in sahil kesiminde ve Marmara’nın Karadeniz’e bakan bölgelerinde büyür.

Anavatanı Japonya olan muşmula, Güney Batı Asya, Türkiye ve Balkanlarda doğal bir şekilde yetişir. Parası olan alsın zaman kaybetmeden alsın ...

Anavatanı Japonya olan muşmula, Güney Batı Asya, Türkiye ve Balkanlarda doğal bir şekilde yetişir. Halk arasında döngel adıyla da bilinen muşmula, ülkemizde Karadeniz ve Marmara çevresinde bir yayılış göstermekle birlikte her bölgede yetişir. Tam bir şifa deposu olan ama diğer yandan tadı sebebiyle gerektiği ilgiyi göremeyen muşmula olgunlaştıktan sonra kahverengiye dönen ve bolca çekirdeği olan tatlı ekşi bir tada sahip meyvedir. Bolca A ve C vitamini barındıran muşmulanın faydaları saymakla bitmiyor.

Döngel nasıl tüketilir ve püf noktaları nelerdir?

Olgunlaştığında koyulaşan döngel meyvesi, toplandığında acı ve buruk bir tada sahiptir. Aynı zamanda ilk koparıldığında oldukça sert olan meyve, acı ve buruk tadı yüzünden hemen yenilmez. Daldan koparıldıktan sonra bir süre bekletilir. Bekletilince hem tatlılaşır hem yumuşar. Yumuşadıktan sonra yenilen meyve, bekletilirken suya konulursa daha uzun süre taze kalır.

Mutfakta ise elma, armut, vişne ve ayva gibi meyvelerle birlikte tatlı yapımında kullanılır. Kurutulmuş döngel meyvesi ise çikolata ile kaplanarak hafif bir tatlı olarak yenilir. Aynı zamanda yumuşamış döngel, ince ince kıyılıp marmelat olarak hazırlanır. Hoşaf ve turşu olarak da tüketilen döngel meyvesi kaynatılarak çay yapılır. Döngel meyvesinin çekirdekleri ve yaprakları ise halk arasında ilaç yapımında kullanılır.

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Döngel meyvesinin mevsimi

Döngel ağacı mart ayında beyaz ve pembe renkte çiçekler açar. Yaz aylarında tamamen olgunlaşan çiçekler döngel meyvesine dönüşür. Sonbahar başlarında ise rengi yeşil ile kahverengi arasında olan meyve, ekim ile kasım ayı arasında toplanabilir. Soğuğa dayanıklı olduğu için hasat mevsimi kış aylarına kadar sürer. Döngel meyvesi toplandıktan sonra da olgunlaşmaya devam eder. Döngel meyvesi sıcak ve gölgelik bir alanda kurutularak kışın tüketilebilir.

Döngelin faydaları nelerdir?

- Döngel içerdiği C vitamini ile sindirim sistemini korur, böbrek taşı oluşumunu önler ve böbreklerde oluşan iltihaplanmaya iyi gelir.

- Bağırsak hareketlerini arttırarak metabolizmayı hızlandıran döngel, diyet yaparken zayıflamaya yardımcı olur.

- Düzenli tüketilen döngel meyvesi enerji verir.

- Döngel çayı; pelin otu, kuşburnu ve ginseng çayı gibi stresi azaltmaya yardımcı olur ve vücut direncini arttırır.

Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur.

Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler.

Depresyona iyi gelmesi de muşmula faydaları arasındadır.

Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur.

MUŞMULA ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?

Muşmula zayıflamaya da iyi gelir, bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırır. Bu özelliğinden dolayı muşmula çayı kilo vermek isteyenler tarafından da yaygın olarak tüketilmesi gerekir.

MUŞMULA ÇAYI TARİFİ

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz.

BEYİN, BÖBREK VE KARACİĞER DOSTU

Her gün 7 adet tüketildiğinde beyin hücrelerini, böbrekleri ve karaciğeri yeniler.

Muşmulayı günlük beslenme listenize eklemeden önce gerekli tahlillerini yaptırmanız ve doktorunuza danışmanız sağlığınız açısından daha faydalı olacaktır.