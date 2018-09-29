Donetsk'deki Komünist Parti kongresinde patlama

Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na göre, patlamada dört kişi yaralandı. Daha sonra, yaralılardan birinin Donetsk Halk Cumhuriyeti başkan adayı İgor Hakimziyanov olduğu ve şehir komitesisekreteri İrina Yakina'nın da çok sayıda yara aldığı bildirildi.

Parti üyesi Gennadiy Fomenko, patlamanın kongrenin sonlarına doğru meydana geldiğini ve patlama sırasında binada yaklaşık 50 kişinin olduğu söyledi.