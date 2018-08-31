Donetsk lideri Zaharaçenko'ya suikast! Öldürüldü

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun bugün Donetsk'in merkezindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik'e açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Timofeyev de yaralandı" dedi.

DNR liderinin konutuna birkaç yüz metre mesafedeki bir cafe-restoranda meydana gelen patlamada Zaharçenko ölürken Timofeyev'in ağır yaralanmasının yanısıra bazı korumalar da yaralandı.

Suikastın ardından olağanüstü hal ilan edilip faillerin yakalanması için Ukrayna ve Rusya sınırları kapatıldı. Ardından suikast zanlılarının yakalandığı haberi geldi.

2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı sağcıların da karıştığı protestolar sırasında ABD ile AB'nin varılan siyasi anlaşmaya uymaması sonucu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrildiği süreçte Zaharçenko, Donetsk milis güçlerine katılmıştı.

2014'TE SEÇİLMİŞTİ

Kasım 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne lider olarak Zaharçenko seçilmişti.

2014’teki Meydan olayları sonrasında Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev’den bağımsız yönetimler ilan edilmişti.

Doğuda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Kiev güçleri arasındaki çatışmalarda Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, yaklaşık 10 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı.