0553 313 94 23

Donetsk lideri Zaharaçenko'ya suikast! Öldürüldü

Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharaçenko, Donetsk merkezinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:52
Donetsk lideri Zaharaçenko'ya suikast! Öldürüldü

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun bugün Donetsk'in merkezindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik'e açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Timofeyev de yaralandı" dedi.

DNR liderinin konutuna birkaç yüz metre mesafedeki bir cafe-restoranda meydana gelen patlamada Zaharçenko ölürken Timofeyev'in ağır yaralanmasının yanısıra bazı korumalar da yaralandı.

Suikastın ardından olağanüstü hal ilan edilip faillerin yakalanması için Ukrayna ve Rusya sınırları kapatıldı. Ardından suikast zanlılarının yakalandığı haberi geldi.

2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı sağcıların da karıştığı protestolar sırasında ABD ile AB'nin varılan siyasi anlaşmaya uymaması sonucu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrildiği süreçte Zaharçenko, Donetsk milis güçlerine katılmıştı.

2014'TE SEÇİLMİŞTİ

Kasım 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne lider olarak Zaharçenko seçilmişti.

2014’teki Meydan olayları sonrasında Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev’den bağımsız yönetimler ilan edilmişti.

Doğuda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Kiev güçleri arasındaki çatışmalarda Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, yaklaşık 10 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:52
  1. Ukrayna
  2. Zaharaçenko

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    1. Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    2. Maydanozun vücudumuza mucizevi etkisi!
    3. İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan..
    4. Gebelikte uyku soruna yaşayan anne..
    5. Irak'ta kritik görüşme!
    6. Kavun mu karpuz mu? Hangisi daha..
    7. Burun tıkanıklığına yol açan nedenler..
    8. Kireçlenme hastalığı kadınlarda daha..
    9. Tarihi kulüp saatler sonra kapanabilir!
    10. Kanser riskinin nesillere..
    11. Evlilikte eşler neden birbirlerini..
    12. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    13. O ülkede af lan edildi! Mahkumlar..
    14. Evlilikte eşlerin birbirine üstünlük..
    15. Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'nin..
    16. Aytemiz Alanyaspor, golcü oyuncu Cisse..
    17. Vira Bismillah demek için toplandılar!
    18. Göztepe, Cameron Jerome ile anlaştı
    19. Libya'daki çatışmaların 6 günlük..
    20. Devlet Bahçeli'den çok sert çıkış:..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...