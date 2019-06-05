Dönerdere mahallesinde mangal etkinliği

Dönerdere Genç Girişimciler Cemiyeti (DGGC) tarafından bu yıl ilki yapılan mangal etkinliği büyük ilgi gördü.

Trabzon’un Çaykrara ilçesinden 1965 yılında Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’ne yerleşen Karadenizliler, devam ettirdikleri gelenek göreneklerinin yanı sıra sosyal aktivitelerden de geri kalmıyorlar. Bu etkinlikler kapsamında bayram namazı sonrası camide bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti gerçekleştirildi. Mezarlık ziyaretinden sonra hep birlikte evleri tek tek dolaşarak bayramlaştılar. Bayramlaşma ziyaretlerini tamamlayan mahalle sakinleri, mahallenin meydanında Dönerdere Genç Girişimciler Cemiyeti (DGGC) üyeleri tarafından mangal etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik alaninda kurulan masalarla davetlilere mangalda et ziyafeti sunduklarını ifade eden DGGC yetkilileri, bu tür ettinlikleri yaparken mahalle sakinlerinin bir birleriyle daha iyi kaynaşmasınısağladıklarını söylediler. Mahalleden başka illere göç eden ve bayram için buraya gelenler ile birlikte bu etkinliği yaparak hasret giderdiklerini ifade eden yetkililer, bir Dönerderelik ruhunu oluşturmayı amaçladıklarını söylediler.