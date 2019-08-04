Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı Lokantada soluk borusuna kaçan yiyecek nedeniyle nefes alamayarak baygınlık geçiren kişinin döner ustası tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde lokantada yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan kişi, döner ustasının ilk yardımıyla kurtarıldı. Dün ilçe merkezindeki lokantaya giden üç arkadaştan biri, dönerini yerken ayran içmek istedi. Bu sırada yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç baygınlık geçirdi. Gencin bayıldığını fark eden döner ustası Mahmut Dumlu, müdahaleyle yiyeceğin nefes borusundan çıkmasını sağladı. Olay ve müdahale anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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