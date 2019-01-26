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Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

Van Gölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek amacıyla Tuşba ilçesindeki Mollakasım sahilinde, dondurucu soğukta düzenlenen yüzme etkinliği renkli görüntüler oluşturdu- Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe:"Sadece Antalya ve dünyanın belli noktalarında değil, yaz kış insanların şifa amaçlı Van Gölü'ne girmelerini öneriyoruz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:19
Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

VAN (AA) - Van Gölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek amacıyla Tuşba ilçesindeki Mollakasım sahilinde, dondurucu soğukta yüzme etkinliği düzenlendi.

Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, araçlarla Mollakasım sahiline geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 4 derece olduğu bölgede, kar üzerinde ısınma hareketleri yaparak halay çeken doğaseverler, ardından buz gibi suda yüzdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yüzücülerinin de gölde kanoyla gösteri yaptığı etkinlikte, ayran aşı ve balık ikram edildi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, yaptığı açıklamada, her mevsim Van Gölü'ne girilebildiğini göstermek amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Mavi bayraklı halk plajlarının sadece yaz değil, her mevsim tertemiz ve pırıl pırıl olduğunu vurgulayan Özgökçe, "26 Ocak'ta, kışın en zemheri döneminde Van Gölü'nde yüzülüyor. Sadece Antalya ve dünyanın belli noktalarında değil, yaz kış insanların şifa amaçlı Van Gölü'ne girmelerini öneriyoruz." dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de kış mevsiminde göle girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Amaçlarının, gölün doğal ve tarihi güzelliklerine dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Özel, "Ülkemizin ve bölgemizin birçok yeri buz tutmuş durumda. Biz ise bugün burada Van Gölü'nde suya girdik. Gölümüz çok güzel. Dünyada kışın 7 denizde suya girilebiliyor. Biz de "Sekizincisi Van denizidir. Buyurun, gelin' diyoruz. Hiç soğuk da değil." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını aktaran Özel, "Buranın suyu çok şifalıdır. Aramızda farklı illerden gelen misafirlerimiz de var. Ülkemizin diğer bölgelerinden de insanlarımızı bir sonraki yıl için ilimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Hatay'dan etkinlik için gelen Ali Bozoğlan da herkese Van Gölü'ne girmeyi önererek, "Sodalı su çok yararlıdır. Hatay'dan buraya geldim ve gelmeye devam edeceğim. Bütün Türkiye'yi Van'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:19
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