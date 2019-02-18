0553 313 94 23

Dondurucu soğukta su arızası onarımı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Umuttepe Mahallesi’nde yaşanan su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:10
Dondurucu soğukta su arızası onarımı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Umuttepe Mahallesi’nde yaşanan su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.


Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran’da su hatları ve sondajlar sık sık donmalardan dolayı arıza veriyor. Ekiplerin bazen günler süren uğraşı ve zorlu mücadelesi ile onarılan hatlardan tekrar su veriliyor. Umuttepe Mahallesi sakinleri de, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş’a ulaşarak, sondajlarının arızalandığını ve susuzluk çektiklerini belirttiler. Bunun üzerine Genel Müdür Ali Tekataş’ın talimatlarıyla ekipler harekete geçti.


Kısa sürede arızalı sondaj yerine ulaşan İçme Suyu Daire Başkanlığı Elektrik Şube Müdürlüğü ekipleri, sondaj arızasını yoğun kar yağışı ve aşırı soğuğa rağmen onararak Umuttepe Mahallesi’ne yeniden suyun verilmesini sağladı.


Umuttepe Mahallesi sakinleri, Genel Müdür Ali Tekataş’a her zaman sosyal medya veya telefonla çok rahatlıkla ulaştıklarını ve sorunlarını ilettiklerini belirterek, “Sorunu çözmeleri için ekipler yoğun çalıştı. Bizi susuzluktan kurtardı. VASKİ her an yanımızda, bizleri yalnız bırakmıyor. Hem genel müdürümüze hem de emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz” dediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    1. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    2. Şampiyon halterci gözünü Avrupa'ya..
    3. Çaldıklar malları sosyal medyada satan..
    4. Vitraspor lider Aliağaspor’u devirdi
    5. Ekipler göçük alanına ulaştı,..
    6. Eşi ’satamazsın’ dedi, şimdi..
    7. Bim aktüel ürünler kataloğu Bim aktüel..
    8. İzmit’in çocuklar bu sokakta oynuyor
    9. Dondurucu soğukta su arızası onarımı
    10. Vali, çini atölyelerini ziyaret etti
    11. Rektörler,‘Yeni Nesil Üniversite..
    12. Eğitim-Bir-Sen’de Ali Yalçın bir kez..
    13. Bin Selman talimat verdi: Hepsini..
    14. Bomba iddia! Mesut Özil sezon sonu..
    15. e-tanzim satışları İstanbul'da da..
    16. Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    17. Osmaneli Belediyesi Turizm..
    18. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    19. Sosyal medya fiziksel şiddete geçti
    20. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı..
    21. Kayaklı koşuda Dünya Şampiyonası..
    22. Bakan Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açtı
    23. Giresun’un yaylaları 4 mevsim yöre..
    24. Döviz kurları
    25. Cebelitarık’ta kriz
    26. Öykü Günleri dolu dolu geçti
    27. Eşyanıza bağımlı olabilirsiniz
    28. Avusturya Meclisine siber saldırı
    29. Giresunspor'da galibiyet özlemi 10..
    30. Müzik Müzesinde karekodlu dönem
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?