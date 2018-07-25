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Dondurmalı şeftali tatlısı nasıl yapılır?

Dondurmalı şeftali tatlısı nasıl yapılır? İşte dondurmalı şeftali tatlısı tarifi...

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:21
Dondurmalı şeftali tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER

8 adet orta boy sert şeftali

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

2 su bardağı su

8-10 top vanilyalı dondurma

1 su bardağı dolusu damla çikolata

NASIL YAPILIR?

Sert şeftalileri yıkadıktan sonra keskin bir bıçakla tam ortadan ikiye ayırın. Bıçağın ucuyla şeftalilerin çekirdek yuvalarını çıkarın. Şeftalileri soyun ve geniş bir tencereye çukur kısımları yukarıya bakacak şekilde yan yana dizin. Önce şekeri tüm şeftalilerin üzerine serpiştirin, sonra da zeytinyağını gezdirin. İki su bardağı suyu bir kaba aktarıp limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Limon suyunu şeftalilerin bulunduğu tencerenin kenarından aktarın. Şeftalilerin renginin pişerken değişmemesi için üzerlerine yağlı kağıt ya da fırın kağıdı kapatın. Tencerenin kapağını da kapatıp kısık ateşte 25 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın. İsterseniz şeftalileri 30 dakika kadar fırında da pişirebilirsiniz. İyice soğuyan şeftalileri servis tabağına yerleştirip üzerine pişme suyunu gezdirin. Dondurma toplarını şeftalilerin çukur kısımlarına paylaştırıp üzerlerine damla çikolata serpiştirin. Soğuk olarak servise sunun. İsterseniz çekilmiş badem, fındık, cevizle süsleyebilirsiniz.  

Not: Şeftalilerin pişerken dağılmaması için süreyi daha da kısaltabilirsiniz.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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