Dondurmalar tezgaha indi

Yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından olan dondurma, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

Özellikle yaz aylarında, her yaştan insanın keyifle tükettiği dondurmalar, mart ayı itibariyle yeniden satılmaya başlandı. Temmuz ve ağustos aylarındaki yoğun ilgi sebebiyle esnafın yüzünü güldüren dondurmalar, genellikle her sezon ekim ayı içerisinde tezgahlardan kaldırılıp mart ayı ile birlikte yeniden satışa sunuluyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Gani Karakaş, yeni sezonun başlaması sebebiyle heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Mart ayı başladı, yeni sezon da başladı bizim için. Dondurmaları tezgaha yeniden indirdik. Havalar da artık yavaş yavaş ısınıyor. Sezonu yeni açmamıza rağmen ilk günlerde de dondurmaya ilgi var. Vatandaşlardan talep alıyoruz. Tabii zaman geçtikçe, havalar ısındıkça talep de artacaktır. Bu sezondan beklentimiz yüksek. Umarız hepimiz açısından güzel, keyifli, bereketli bir dönem olur" şeklinde konuştu.