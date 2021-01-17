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Korona Virüs Dondurmada koronavirüs bulaşır mı? Dondurmada korona mı çıktı?
Korona Virüs

Dondurmada koronavirüs bulaşır mı? Dondurmada korona mı çıktı?

Dondurmadan corona virüs bulaşır mı? soruları Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir zaman içeresinde tüm dünyaya yayılan koronavirüsle mücadelenin devam ettiği şu günlerde Çin’den gelen bir haber üzerine merak edilmeye başlandı. Koronanın ortaya çıktığı Çin’de bu kez de dondurmalı koronavirüs alarmı verildi. Peki korona dondurmadan bulaşır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:13:00 - 2021-01-17 09:14:03
Dondurmada koronavirüs bulaşır mı? Dondurmada korona mı çıktı?

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar çok sayıda ülkede yapılmaya başlandı. Ancak Çin’den yine endişe verici haber geldi. Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip corona virüs tespit edildiği bildirildi. Tüm ürünlere el konulurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dondurmada koronavirüs bulaşır mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin’de dondurmada corona virüsü tespit edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ateş Kara Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunları dile getirdi: "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi."

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