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Dondurma nasıl tüketilmeli?

Dondurma nasıl yenmeli? Dondurmayı doğru bir şekilde yemenin hasta olma riskini azalttığı ifade edildi. Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, dondurmayı ısırarak değil, ağız içerisinde bir miktar ılıttıktan sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi. İşte ayrıntılar...

18 Haziran 2019 Salı 23:34
Dondurma nasıl tüketilmeli?

Dondurma nasıl yenmeli? Dondurmayı doğru bir şekilde yemenin hasta olma riskini azalttığı ifade edildi. Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, dondurmayı ısırarak değil, ağız içerisinde bir miktar ılıttıktan sonra tüketilmesi gerektiğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Dondurmanın faydaları, doğru dondurma yemenin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Beslenme Uzmanı Gizem Köse, “İki türlü dondurma var. Birisi sorbe dondurmalar. Özellikle Türkiye’de de son yıllarda tüketilmeye başlandı. Meyvenin özünü içeren bir dondurma. Bir de sütlü dondurmalar var. Diğer tatlı türlerine göre bu iki dondurma türünün de enerji değeri düşük” dedi.

Süt ve meyveyi az tüketenler

Süt içeren dondurmaların çok iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üy. Gizem Köse, “Süt ürünleri tüketmeyen çocuklarda dondurma tüketimi ile bunu arttırmak çok daha kolay. Çocuğunuza yoğurt yerine dondurma yedirebilirsiniz. Yetişkinlerde de aynı şey geçerli. Meyve tüketimini arttırmak için sorbe dondurmalar çok etkili oluyor” diye konuştu.

Dört mevsim dondurma yenebilir

Dondurmanın sadece yazın değil dört mevsim tüketilebileceğinin altını çizen Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Köse, “Dondurma her mevsim tüketilebilecek bir besin. Nasıl yediğinize bağlı olarak değişir. Dondurma, ısırılarak tüketilmemesi gerekir. Dondurmanın mümkünse yalayarak ağzımızın içerisinde, soğukluğun vücudumuza inmeyeceği şekilde bir miktar ılıtarak tüketilmesi gerekiyor. Yani direkt yuttuğumuz zaman hem bademciklerimize hem de midemize zarar verebiliyor. O yüzden olabildiğince ağız içerisinde ısıyı düşürerek yutmamız gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Ev yapımı dondurma

Açık dondurma-kapalı dondurma tartışmalarına da son noktayı koyan Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Köse, “Akıldaki en büyük sorulardan biri de bu. Aslında enerji değerine baktığımız zaman aralarında çok büyük bir fark yok. Ama kapalı dondurmaların içerdiği katkı maddesi, şeker ve çok yüksek olanda glikoz şekeri çok hızlı yükseltebiliyor. İçerisinde ne kadar katkı maddesi var, vücuda ne yapacak bilmiyoruz. O yüzden ev yapımı dondurmaları öneriyoruz” dedi.

“Meyve yemiyorsanız en azından meyve içeren herhangi bir dondurma tüketmelisiniz. Eğer ki süt ürünleri tüketiminiz az ise sütlü dondurma yemelisiniz. Sütlü dondurmaların içerisine bir miktar kakao ve meyve eklenmiş olabilir. Ana maddesi meyve olanları meyve tüketmeyenler, ana maddesi süt olanları da süt tüketimi az olanlar dondurma yiyebilirler.”

Çilekli sorbe tarifi

Dr. Gizem Köse ayrıca sıcak günlerde serinlemek isteyenler için kolayca hazırlanabilecek çilekli sorbe tarifi verdi. İşte çilekli sorbe için gerekli malzemeler ve yapılışı:

- 14-15 adet dondurulmuş çilek

- Bir yemek kaşığı bal

- 4 dal taze nane yaprağı

Dondurulmuş çilekler mutfak robotundan çok fazla sıvı hale getirilmeden geçirilmeli. Daha sonra içerisine bir kaşık bal ve taze nane yaprakları eklenerek bir miktar daha robottan geçirilerek kaba alınır. Ardından 1 saat kadar buzlukta bekletilen sorbe servise hazır hale gelir.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:34
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