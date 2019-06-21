Dondurma festivali başlıyor

En eğlenceli dondurma festivali DondiFest, 22-23 Haziran’da Nilüfer Balat Ormanı’nda eğlenceseverleri bir araya getirecek.

Türkiye’nin Dondurma Festivali DondiFest, ikinci kez Bursa’da kapılarını açıyor. 22-23 Haziran’da Nilüfer Balat Ormanı’nda yapılacak şehrin en eğlenceli festivalinde tüm etkinlikleri, çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdiren oyuncu Ferya Soysal sunacak. Sabah 11.00’den gece 22.30’a kadar 2 gün sürecek festivalde Cumartresi akşamı Anadolu Ateşi sahne alacak. Pazar akşamı ise Karagöz Hacivat Gölge Oyunu gösterimi ile Eski Liman konseri gençlere, çocuklara ve ailelere keyifli anlar yaşatacak.

Dondurma Festivali alanında gençleri ve aileleri, birbirinden eğlenceli etkinlikler bekliyor. 2 gün boyunca dondurma şovları, dans gösterileri, konserler, su savaşları, karaoke, hızlı yeme yarışması, bilgi yarışması, eğlenceli beslenme aktiviteleri, şaşırtıcı bilimsel deneyler, resim, müzik ve sportif faaliyetler düzenlenecek. Serinleten ikramlar ve sürpriz ödüller de katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatacak.

Biletler ise 30 TL ücretle festival gişeleri, biletinial.com, Özhan Marketler Zinciri’nden alınabilecek. Diğer ayrıntılara ise dondifest.com internet adresinden ulaşılabilecek.