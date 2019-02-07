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"Dondurma alacak çocukların cansız bedenleri dondurma dolaplarında"

Filistinli Dua Gışta, İsrail'in Ağustos 2014'te Refah kentinde gerçekleştirdiği katliamda şehit olan ve morglar yetersiz kaldığı için cansız bedenleri dondurma dolaplarına konulmak zorunda bırakılan çocukların çehrelerini, neşenin ve çocukluğun sembolü olan dondurma objelerine yansıtıyor

07 Şubat 2019 Perşembe 11:22
"Dondurma alacak çocukların cansız bedenleri dondurma dolaplarında"

GAZZE (AA) - Filistinli Dua Gışta, İsrail'in Ağustos 2014'te Refah kentinde gerçekleştirdiği katliamda şehit olan ve morglar yetersiz kaldığı için cansız bedenleri dondurma dolaplarına konulmak zorunda bırakılan çocukların çehrelerini, neşenin ve çocukluğun sembolü olan dondurma objelerine yansıtıyor.

Kimi bir külah, kimi bir dondurma çubuğunda resmedilen çocuk çehreleri, öncelikle keyifli bir izlenim verirken, dikkatle incelendiğinde Gazze'de yaşanan acıları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

AA muhabirine konuşan 28 yaşındaki Gışta, "Dünyaya bu çocukları öldürenin İsrail olduğunu ve halen aynı vahşet ve hızla öldürmeye devam ettiğini hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının dördüncü yıl dönümünde bu fikrin doğduğunu söyleyen Gışta, " Abdulmuhsin Kattan Kurumundan aldığım hibeyle projeye başladım. Bu hibe fikirlerimi gerçeğe dönüştürmeme yardımcı oldu." diye konuştu.

Gışta, "Refah kenti halkının, şehit olan çocuklarının naaşlarını morglar yetersiz kaldığı için dondurma dolaplarında saklamak zorunda kalması çok zor bir durum." dedi.

Çocukların cansız bedenlerini dondurma dolaplarında görmenin kan dondurucu bir sahne olduğunu vurgulayan Gışta, "Nasıl olur da dondurma alacak çocukların cansız bedenleri dondurma dolaplarına girer?" siteminde bulundu. Bu acı sahnenin görenlerde çelişkili duygular oluşturduğunu kaydeden Gışta, söz konusu çalışmalarına bu çelişkili durumu aktarmaya çalıştığını söyledi.

Gazze'ye doğal kil girişi yasak olduğu için objelerin üretiminde endüstriyel kil kullanan Gışta, şekillerin son aşamasında mum kullandığını söz konusu malzemenin de çocuklar gibi kırılgan ve narin olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki insanların çektiği acıları yansıtmak amacıyla genç kadın, yaptığı objelerden bir sergi açmayı planlıyor.

- İsrail'in 2014 saldırıları

Hem İsrail saldırıları hem de 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan ablukaya maruz kalan Gazze'de yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.

Gazze'ye 2006'dan bu yana üç defa kapsamlı saldırı düzenleyen İsrail, son olarak 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altındaki saldırılarıyla bölgeyi hedef almıştı.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Ağustos 2014'te Refah kentinde işlediği katliamda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda Refah kentinin en büyük ve en önemli hastanesi Muhammed Yusuf en-Neccar da bombalanmış, Filistinliler şehit çocuklarının naaşlarını şartlar elverişli hale gelene ve defnedilmelerine izin verene kadar dondurma dolaplarında saklamak zorunda kalmıştı.



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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:22
  1. 2014 İsrail saldırısı
  2. Gazze
  3. İsrail
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