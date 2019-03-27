0553 313 94 23

Donarak ölen göçmenin cenazesine ilçe halkı sahip çıktı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 15 gün önce donarak hayatını kaybeden Kemal Mollai’nin cenazesine ilçe halkı sahip çıktı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Donarak ölen göçmenin cenazesine ilçe halkı sahip çıktı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 15 gün önce donarak hayatını kaybeden Kemal Mollai’nin cenazesine ilçe halkı sahip çıktı.


Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Jandarma ekipleri 15 gün önce yaptıkları arazi arama tarama faaliyetleri sırasında Afgan uyruklu Kemal Mollai isimli göçmenin donmuş cesediyle karşılaştı.


Ekipler, savcılığın olay yeri incelemesi sonrası Afgan uyruklu Mollai’nin cenazesini Taşlıçay Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan otopside donarak yaşamını yitirdiği anlaşılması üzerine hastane morguna konulan cenazeyle ilgili Afganistan’ın Türkiye konsolosluğuyla 15 gün içinde yapılan yazışmalarda sonuç çıkmayınca, Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan, dün gece sosyal medya hesabı üzerinde bir çağrı yaparak cenazeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.


Çağrı üzerine 100’e yakın ilçe halkının katılmasıyla cenaze, Taşlıçay Devlet Hastanesi’nden alınarak, Merkez Cami’ne getirildi, burada kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla ilçe mezarlığına defin edildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Taşlıçay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hüseyin Arslan, "İlçemizde 15 gün önce donarak yaşamını yitiren Afgan uyruklu göçmen birinin cenazesi ilçe devlet hastanesine getirildiğini öğrendik. Dün gece sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak savcılıktan da gerekli yasal izinler aldık. Vatandaşların katılımıyla bugün defin ettik, kendisine bir Müslümanayapılan son görev neyse aynen yerine getirip dini vecibelerimize uygun bir şekilde defin ettik" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’den gözaltına alınan komiser yardımcısına adli kontrol
    1. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    2. Denizli'deki deprem
    3. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    4. Fatsa Belediyespor’da alarm
    5. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    6. CHP'li başkan açıkça tehdit:..
    7. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    8. Engelli derneğinden tekerlekli..
    9. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    10. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    11. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    12. Göztepeli futbolcular depremzede..
    13. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    14. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    15. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    16. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    18. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    19. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    20. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek