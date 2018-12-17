Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında dosyası ayrılanların yargılanması

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.



Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada 25 Ekim'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen 2'si tutuklu, 12'si sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Abdullah Yörük de duruşmada hazır bulundu.



Duruşmayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da izledi.

- Tanıklar dinlenildi



Darbe girişimi sırasında Deniz Hava Üs Komutanlığı Güvenlik Takım Komutanı olarak görev yapan Faruk G, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.

Kırmızı alarm verilmesi nedeniyle birliğe çağrıldıklarını belirten Faruk G, Güvenlik Taburuna bağlı askerlerin silahlı ve tam teçhizatlı olarak içtima alanında beklediğini gördüğünü belirterek, "Askerlerin içtima alanında toplanması emrini Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın verdiğini öğrendim. Kırmızı alarmın terör saldırısı nedeniyle verildiğini düşündüm. Ben de iç hizmet kanununun verdiği yetkiyle üssün güvenliğini sağlamak amacıyla silah deposundan bir sarsılmaz tabanca ile 2 şarjör aldım." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'nin, askerleri içtima alanında denetlediğini görmediğini söyleyen tanık Faruk G, bir süre sonra darbe girişimi olduğunu öğrenince, Bölük Komutanı Yüzbaşı Ogün Arpacı ile birlikte askerleri silahsızlandırdıklarını ifade etti.

Darbe girişiminde Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanı olarak görev yapan ve açığa alınan Binbaşı Yalın U, İzmir Foça Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada tanıklık yaptı.

Tanık Yalın U, 15 Temmuz 2016'da tayinin İskenderun'a çıkması dolayısıyla birliğinden ilişiğini kestiğini ve o akşam evindeki eşyaları topladığı sırada birlikten bir arkadaşının aradığını ve İstanbul'a Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını söylediğini belirtti.

Askerlik refleksiyle daha önce görev yaptığı Deniz Hava Ana Üssü'ne gittiğini anlatan Yalın U, askerlerin silahlandırıldığını gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Özdemir bana, Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın, Cengiz Topel Havalimanının kontrol altına alınması emrini iletti. Televizyondan darbe girişimini ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun kalkışmanın içinde olmadıklarını açıklamasını gördüğüm için bu emri uygulamadım. Özdemir'i yanımdam uzaklaştırdım. Zaten havalimanı sivil olduğu için polis bölgesiydi. Daha sonra havalimanının kontrol altına alındığına dair bir faaliyetin olduğunu duymadım."

Nöbetçi subayı odasında sıkıyönetim mesajını gördüğünü ve okuduğunu aktaran Yalın U, o gece hiçbir olaya karışmadığını ve 03.00 sıralarında evine gittiğini dile getirdi.

Dönemin Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'nin içtima alanındaki askerleri denetlediğini görmediğini ve duymadığını sözlerine ekledi.

- Duruşma 8 Ocak'a ertelendi

Tutuklu sanık Halil İbrahim Temel'in dosyasının ayrılması talebini reddeden mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı Merih Durukan'ın davaya katılma talebini kabul etti.

Heyet, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Hasan Tuncay'ı adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 8 Ocak 2019'a erteledi.

Tuncay'ın tahliyesiyle dosyada tutuklu sayısı 6 oldu.

- İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

