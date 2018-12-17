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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında dosyası ayrılanların yargılanması

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine başlandı - Dava, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülüyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:43
Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında dosyası ayrılanların yargılanması

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Davada, Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada 25 Ekim'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen 2'si tutuklu, 12'si sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanık yargılanacak.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da takip ediyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, x-ray cihazları ve arama noktalarından geçirilerek salona alındı.

Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan bölümde duruşmayı takip ederken, salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı.

Duruşmada, yeni delillere ve tamamlanan bazı belgelere karşı sanıkların savunma yapması ve bazı tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

- İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:43
  1. ayrılan dosya
  2. darbe girişimi
  3. dava
  4. Donanma Komutanlığı
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