Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında dosyası ayrılanların yargılanması

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada 25 Ekim'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra 35 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda, yarın 12'si sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın yargılanmasına başlanacak.

Polis ve jandarma ekiplerinin salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacağı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, x-ray cihazları ve arama noktalarından geçirilerek salona alınacak.

Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan bölümde duruşmayı takip edebilecek. Salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmayacak.



Hazırlanan iddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



- Süreç



Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 25 Ekim'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayrettin İmren'i "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti tahdit" suçundan toplam 93 yıl, aynı suçlardan Nazmi Ekici'yi ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.



"Anayasayı ihlal" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Kurmay Albay Muharrem Aslan ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıl, eski 5. Muhrip Filotillası Komodoru Kurmay Albay Önder Öngör ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl, İmren'in eski emir astsubayı İsmet Coşkun ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl, eski Yüzbaşı Harun İlaslan ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl, eski Güvenlik Tabur Komutanlığı Fiziki Güvenlik Subayı Üsteğmen Ahmet Aykut Şevik ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl, eski TCG Yavuz Gemisinin Komutanı Kurmay Yarbay Sezayi Özgür Öztürk ağırlaştırılmış müebbet ve 62 yıl 3 ay, 2. Komutanı Kurmay Yarbay Meftun Metin ağırlaştırılmış müebbet ve 52 yıl 6 ay, Harekat Subayı Kurmay Binbaşı Fatih Dalkıran ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl 9 ay, Savaş Harekat Merkezi Subayı Üsteğmen Ömer Faruk Avcı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl, Silah Elektronik Subayı Teğmen Murad Hüdavendigar Bozik ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem, eski Harekat Başkanı Kurmay Albay Mustafa Bardakçı, eski TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Kemalreis Savaş Gemisi Komutan Vekili Kurmay Yarbay Arif Çırtlık, eski TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar ile "mahrem imamlar" Oktay Aygün, Yakup Dalkılıç, Ümit Kol, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Enver Kılıç da "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.



- Müebbet hapis cezası alan sanıklar



Fatih Ergin, Kenan Erkalkan, Murat Kabasakal, Hakan Türker, Hasan Özbudak, Ferit Melih Meriç'e "anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Meriç için yakalama kararı çıkardı.



"Anayasayı ihlal" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından Erdal Çetin ve Emre Kıvrak müebbet ile on beşer yıl, Abdülaziz Yıldız ve Murat Dikkaya müebbet ile 17 yıl altışar ay, Salih Yalçınkaya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Rifat Karataş müebbet ve 16 yıl 10 ay 15 gün, Olcay Keriman müebbet ve 12 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Firari sanık eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'a "anayasayı ihlal" suçundan 15 yıl, tutuksuz sanık Serkan Dumanlıdağ ile Hasan İlhan'a aynı suçtan 12 yıl altışar ay hapis cezası verildi. Ayrıca, Dumanlıdağ için yakalama kararı çıkarıldı.



- Diğer cezalar



Kamil Altın, "anayasayı ihlal" suçundan 5 yıl, "terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapse mahkum edildi.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak'a, "terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.



Eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Kurmay Binbaşı Özgür Gencer ve Erdinç Özdemir "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Örgütün "mahrem abi"lerinden Aytekin Tekin, "terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası alırken, sanık Mustafa Dikme'nin dosyasının ayrılmasına karar verildi.



- 9 sanık beraat etti, iki amiralin dosyası Ankara'ya gönderildi



Sanıklardan Murat Göktürk, Gürkan Kantaroğlu, Mehmet Aslanparçası, Ali Cihan Özçelik, Mevlüt Engin Çetin, Birkan Özkan, İsmail Kesen, Korhan Tombak ve Hüseyin Aktan tüm suçlardan beraat etti.



Heyet, sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraatine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi''nce aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları nedeniyle burada açılan davanın reddine karar vererek, bu kişilerin dosyalarının Ankara'ya gönderilmesini kararlaştırdı.



- 35 sanığın dosyası ayrıldı



Mahkeme heyeti ayrıca firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

- Dosyası ayrılan 35 sanık



Dosyaları ana davadan ayrılan ve yarın yargılanmaya başlayacak sanıklar şunlar:



"Fetullah Gülen, Ali İhsan Gürler, Ayhan Bay, Bahadır Gündoğdu, Belgin Darıcı, Bülent Yakın, Cihat Tezel, Derya Köse, Ersoy Aktaş, Güngör Korkmaz, Güray Çerman, Hacı Darıcı, Halil İbrahim Temel, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Hasan Taşkömür, Hasan Tuncay, İclal Altın, İdris Çekirdekçi, İsmail Kara, Levent Dündar, Mahmut Salık, Metin Delebe, Mustafa Dikme, Mustafa Özdemir, Mustafa Vasfi Yağcı, Nurdoğan Balkaya, Ömer Faruk Gülbahçe, Özkan Turhan, Özkan Yıldırım, Raif Pekgöz, Semih Aksel, Serdar Uysal, Tezcan Kızılelma, Zabit Kişi."