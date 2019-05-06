Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada hükümle dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına Avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da takip etti.

Duruşmada, yakalandığı Kazakistan'dan iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen tutuklu sanık Zabit Kişi, esasa ilişkin savunma yaptı.

Kişi, savunmasında, 1996 yılında üniversiteden mezun olduğunu belirterek, bu tarihten 2015 yılına kadar özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştığını söyledi.

Bunun örgüt üyesi olmasına delil sayılamayacağını savunan Kişi, "Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. Aydın kod adını kullanıp üst düzey sivil mahrem abi olduğum iddiasına yönelik darbe girişimi sürecinde hakkımda isnat edilecek bir delil yok. Yasa dışı faaliyet yürüten kimseyle alakam olmadı. Kod adı kullanmadım. Mahrem abi ve örgüt üyesi değilim." diye konuştu.





- "Hayat ucuz olduğu için yurt dışına gittim"

Kişi, kendisinin kardeşleriyle görüşmesinin doğal olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Çalıştığım kurumun Bank Asya'yla anlaşması olduğu için ve faizsiz bankacılık yapıldığı için hesap açtım. Kimsenin talimatıyla bu bankayla işim olmadı. Başka bankalarda da hesabım bulunmaktadır. Hakkımda diğer bir iddia ise darbe girişimi sonrası kaçan amirallerin sakladığı evin benim talimatımla tutulduğudur. Bahsedilen evle benim evim arasında 45-50 kilometre mesafe var. Böyle bir emrim olsa bana yakın olan bir yeri söylerdim. Ara ara da o eve gitmem gerekirdi ki böyle bir şey yok. Eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, Mustafa Zümre'nin kiraladığı evde Bekir kod adlı kişinin kendileriyle ilgilendiğini söyledi. Bu konudaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum."

ByLock kullandığı iddialarını da reddeden Kişi'ye Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, "Kazakistan'a ne için gittin? Daha önce o bölgeye gitmiş miydin?" sorusunu yöneltti.

Kişi, önce Kırgızistan'a gittiğini belirterek, "Kazakistan'a gidecekken yakalandım. Daha önce Kazakistan'a gitmemiştim. Vizesiz olmasından ve hayatın ucuz olmasından dolayı o bölgeye gitmek istedim. Ben gittikten sonra ailem de oraya geldi. Darbe girişimiyle alakam yok." dedi.

Duruşmada darbeciler tarafından gözaltına alınan amiralleri İstanbul'a götüren askeri cezaevi nakil aracının şoförü tutuksuz sanık eski uzman çavuş Mustafa Dikme, darbeci firari amiralleri kiraladığı evde sakladığı iddia edilen üniversite öğrencisi tutuksuz sanık İclal Altın ile diğer bir tutuksuz sanık eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Söz verilen sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan Dikme ve Gündoğdu hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini aksatmadıkları, savunmaları da alındığından bu tedbirin kaldırılmasına, diğer tutuksuz sanık Altın'ın ise yurt dışına çıkış yasağının öğrenim hayatı için arz ettiği önem ve savunmasını yapmasından dolayı kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.





- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı Bülent Elmas'ın açıkladığı mütalaada, tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ve eski Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'nin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mütalaada, 5 sanığın "terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep edildi.

İki sanığın, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu tüm firari sanıklar ile bu dosyada yargılanan diğer 8 sanık olmak üzere 21 sanığın dosyasının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesi talebinde bulunuldu.





- İddianameden



İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

