“Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”projesinde sertifika töreni Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında “Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında “Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı- 2018 Teknik Destek Programı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi Teknik Personelinin “Donanım Kapasitelerinin Arttırılması” projesikapsamında eğitimlerini tamamlayan personel sertifikalarını aldı.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu’nun koordinatörlüğünde hazırlanan projede, Su ve Kanal Hizmetleri şubesinde çalışan personelin, teknik donanım ve kapasitelerinin güçlenmesi sağlandı.Proje sonucunda “Kazıcı - Zemin Delgi Delik Delme ve Sondaj Makinesi Operatörlük” sertifikaları İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel SekreteriRamazan Sümer ve Su Kanal Müdürü Halil Nacaroğlu tarafından takdim edildi.

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