0553 313 94 23

“Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”projesinde sertifika töreni

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında “Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

07 Mayıs 2019 Salı 11:19
“Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”projesinde sertifika töreni

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında “Donanım Kapasitelerinin Arttırılması”Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.


İpekyolu Kalkınma Ajansı- 2018 Teknik Destek Programı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi Teknik Personelinin “Donanım Kapasitelerinin Arttırılması” projesikapsamında eğitimlerini tamamlayan personel sertifikalarını aldı.


İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu’nun koordinatörlüğünde hazırlanan projede, Su ve Kanal Hizmetleri şubesinde çalışan personelin, teknik donanım ve kapasitelerinin güçlenmesi sağlandı.Proje sonucunda “Kazıcı - Zemin Delgi Delik Delme ve Sondaj Makinesi Operatörlük” sertifikaları İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel SekreteriRamazan Sümer ve Su Kanal Müdürü Halil Nacaroğlu tarafından takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz yaylaları yaza hazırlanıyor
    1. Karadeniz yaylaları yaza hazırlanıyor
    2. Mehmetçik teröristlere baharda da..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    4. İtfaiye ekipleri okullarda eğitim..
    5. Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı
    6. TÜFAD’dan Manisa Büyükşehir..
    7. FETÖ'cü hainlerin taktikleri deşifre..
    8. Başkan Büyükkılıç halkla birlikte,..
    9. Öğretmenin örnek hareketi
    10. Kahraman hostesler onlarca insanın..
    11. Vatan Partisi'nin adayından çekilme..
    12. İstanbul’da otomobil hırsızları..
    13. Uzman onayı olmadan oruç tutmayın
    14. Erzurum’da Trafik Haftası etkinliği
    15. Büyükşehir Belediyespor’dan atletizm..
    16. Forum Mersin’de Oğuzhan Koç rüzgarı
    17. Trump savaş suçlusu askeri affetti
    18. Trump’a yakın isim teslim oldu!..
    19. Şehitkamil’deki yetimlerin yüzü güldü
    20. Köylülerin 60 yıllık geleneği
    21. TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri
    22. Reuters muhabirleri serbest bırakıldı
    23. Bursaspor küme düşme hattına "demir..
    24. Şehzade Korkut'un "külahı" 123 yıl..
    25. Hacılar Belediyesi Mayıs ayı Meclis..
    26. Özbekistan'daki yeni petrol sahasında..
    27. 11 Nisan Külliyesi’nde çalışmalar..
    28. İmamoğlu emretti! Gezi zekalı..
    29. İslahiye’de Bağımlılık Gönüllüleri..
    30. “İslam’da Stres Yönetimi ve Öfke..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    İmamoğlu'na "Atatürk" dedi Kemalistler bile isyan etti
    İmamoğlu'na "Atatürk" dedi Kemalistler bile isyan etti
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak