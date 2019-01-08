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Donan gölde yiyecek arayan kazlara yardım eli uzandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan soğuk nedeniyle buz tutan Yayla Gölü'nde yiyecek arayan kazları vatandaşlar besliyor

08 Ocak 2019 Salı 12:32
Donan gölde yiyecek arayan kazlara yardım eli uzandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kar ve soğuk nedeniyle Yayla Gölü buz tuttu.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve 466 dekar alana yayılan göl, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

Çevresinde 188 çeşit bitki türü, 31 çeşit memeli hayvan ve 158 çeşit kuş türü yaşadığı tespit edilen gölün yüzey kısmında yer yer 15-20 santimetreye ulaşan buz kütleleri oluştu.

Gölün donması sonrası ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ise bölgeye adeta akın etti.

Doğanın kar ve buzla kaplanması nedeniyle yaban hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşadığını gören bazı vatandaşlar, yemleme çalışması yaptı. Göl üzerinde yiyecek arayan ve güzel görüntüler oluşturan kaz sürüsü de vatandaşlar tarafından beslendi.

Göl kenarındaki restoranı işleten Cafer Özyurt, yaban kazlarının kışın yem bulmakta zorluk yaşadığını, gölün buz tutmasıyla da aç kaldıklarını belirterek, onları hayata bağlamak için her gün çevreye yem bıraktıklarını, bazı hayvanları da elleriyle beslediğini anlattı.

Ailesiyle birlikte göl yüzeyindeki buz kütlesini görmeye gelen Ahmet Tanrıverdi de gölün en son 4 yıl önce bir bölümünün donduğunu, bu çapta bir donmayı ilk kez gördüğünü söyledi.

Donan gölü ve üzerindeki kazları fotoğraflayan vatandaşlardan bazıları da ATV ile gölün çevresinde tur atarak kar keyfi yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:32
  1. Buldan
  2. donmak
  3. göl
  4. soğuk hava
  5. yayla gölü

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