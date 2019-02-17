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Donan barajdabuz kırıldı,paletli araç suya gömüldü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donan barajda buzun kırılması ile enerji hat kontrol ekibinin bulunduğu paletli araç, suya gömüldü.

17 Şubat 2019 Pazar 11:51
Donan barajdabuz kırıldı,paletli araç suya gömüldü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donan barajda buzun kırılması ile enerji hat kontrol ekibinin bulunduğu paletli araç, suya gömüldü. Araçtan kendi imkanları ile kurtulan 2 kişi jandarmaya sığındı.


Olay, Karlıova ilçesindebulunan Karlıova Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekgerilim hattının kontrol eden 2 kişinin bulunduğu TEİAŞ’a ait paletli araç, sürücüsünün fark etmeden donan baraja girdi. Barajın üstünde bir süre ilerleyen araç, buzların bir andakırılması ile suya gömüldü. 2 personelkendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Kurtulan 2 kişi jandarma ekiplerine sığındı.


Paletli aracın çıkartılması için ise bölgeye iş makineleri ve ekipler sevk edildi.


Ekipler, tamamen bu tutan baraj üzerinde aracı kurtarmak için tüm güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya başladı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:51
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