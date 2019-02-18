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Donan baraja gömülen araç, 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donan barajın buzların kırılması sonucu suya gömülen paletli araç, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarılabildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:14
Donan baraja gömülen araç, 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donan barajın buzların kırılması sonucu suya gömülen paletli araç, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarılabildi.


Olay, Karlıova ilçesindebulunan Kale Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl-Erzurum arasında yüksekgerilim hattının kontrolünü sağlayan 2 kişinin bulunduğu TEİAŞ’a ait paletli araç, donan ve üzeri karla kapalı olan baraja girdi. Sürücüsünün baraj olduğunu fark etmeden üstünde bir süre ilerlettiği araç, buzların bir andakırılmasıyla suya gömüldü. 2 personel kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.


Baraja gömülen aracın kurtarılması için ise TEİAŞElazığ Bölge Müdürlüğü’nden ekipler bölgeye gönderildi. TEİAŞ ekiplerine ilçe belediyesine bağlı iş makineleri de destek verdi. Halatlarla bağlanan sudaki araç, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Ekiplerin eksi 10 derecede yaptığı kurtarma çalışması sonucu sudan çıkartılan araç, çekiciye yüklenerek servise götürüldüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:14
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