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Donald Trump'tan zirve mesajı: NATO liderleri beni arayıp tebrik etti

Amerika Başkanı Trump, NATO Zirvesi'ne katılan ülke liderlerinden tebrik telefonları aldığını söyleyerek, medyayı gelişmeleri yanlış yansıtmakla suçladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Donald Trump'tan zirve mesajı: NATO liderleri beni arayıp tebrik etti

Twitter mesajında NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin çok başarılı geçtiğini belirtti.

Trump, "NATO liderlerinden çok sayıda telefon aldım. Bana onları bir araya getirdiğim ve hem mevcut hem de gelecek finansal yükümlülüklere odaklanmalarını sağladığım için teşekkür ettiler. Gerçekten çok iyi bir zirve oldu. Medyanın büyük bölümü gelişmeleri yanlış aktardı. NATO şimdi güçlü ve zengin" ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde ikisini savunma harcamalarına ayırma sözünü yerine getirmediğini açıklamış ve bu duruma tepki göstermişti. 

NATO liderleri planlamada olmamasına rağmen, Trump'ın açıklamaları sonrası zirvenin ikinci gününde toplanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın "Diğer NATO ülkeleriyle savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştık" açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yalanlama gelmişti.

Macron, "Dün yayınlanan bir tebliğ var. Çok detaylı. 2024 yılına kadar yüzde 2 hedefi doğrulandı. Hepsi bu kadar” demişti.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
  1. Cumhurbaşkanı
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