Donald Trump'tan 'U' dönüşü: Rusya seçimlere müdahale etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump ABD istihbaratının Rusya'nın seçim müdahalesi tespitine karşın, Rusya'nın müdahalesi için sebep göremediğini açıklamıştı. Trump, seçime Rus müdahalesi girişimini doğrulayan ABD istihbaratına dair itiraz etmediğini ancak buna göz yumulduğu iddialarının doğru olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Helsinki'de ''Trump'ın Clinton karşısında kazanmasını istedim'' şeklinde konuşmuştu.

ABDli Senatör MC Connell ise Rusya'yı 2018 ortasında gerçekleşecek Kasım ayında yapılması beklenen Kongre ara seçimlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı.