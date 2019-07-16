Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile durum çok karmaşık, konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye bundan sonra F-35 siparişi veremez. Çünkü Rus savunma sistemi aldı" dedi.16 Temmuz 2019 Salı 19:59
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile durum çok karmaşık, konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye bundan sonra F-35 siparişi veremez. Çünkü Rus savunma sistemi aldı" dedi.
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