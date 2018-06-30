Donald Trump'tan tarihi rest! 'Çıkalım olsun bitsin'

ABDBaşkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarla dünyanın gerek siyasi ve gerekse de ekonomik gündemini belirlemeye devam ediyor. Son dönemde aralıksız olarak ticaret savaşlarıyla gündeme gelen Trump şu sıralar tartışmayı tamamen farklı bir boyuta taşımak üzere. Trump’ın yakın danışmanlarına, ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) çıkması gerektiğini söylediği bilgisi yer aldı.

Buna göre Trump, DTO’nun ABD’nin aleyhine çalıştığına işaret ederek, “Hâlâ neden DTÖ’nün üyesiyiz anlayamıyorum. DTÖ dünyanın diğer ülkeleri tarafından ABD’yi kazıklamak için kurulmuş bir yapıdır” dedi. Trump’ın düşüncesini hayata geçirme konusunda ne kadar ısrarlı olduğu biliniyor. Ancak böyle bir kararın yasalaşması için Kongre’nin her iki kanadından da onayın gelmesi gerekiyor. Böyle bir onayın ise mevcut siyasi ortamda çok mümkün olmadığı düşünülüyor. Beyaz Saray’a yakın çevreler ise böyle bir fikrin düşünce aşamasında bile gündeme gelmesinin dünya ticareti için iyi bir haber olmadığına işaret ediyor.

23 MİLYAR DOLARLIK MİSİLLEME

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trump’ın başını çektiği ticaret savaşı, şu ana kadar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin Amerikan ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yükseltmesine neden oldu. Özellikle, Trump’ı destekleyen eyaletleri hedef alan misilleme tarifelerinden etkilenecek ABD menşeli ürünlerin değeri 23 milyar dolara yaklaştı. Buna ek olarak Rusya ve Japonya, geçen ay DTÖ’ye ABD’nin ek gümrük tarifesi kararına misilleme olarak sırasıyla 550 ve 410 milyon dolar değerinde Amerikan ürünlerine ek gümrük tarifesi uygulayabileceklerini bildirmişti. Uzmanlar, ABD Başkanı Trump’ın geri adım atmak yerine daha fazla ürüne gümrük vergisi getirmesi durumunda, ticaret savaşlarına katılan ülke sayısının artabileceğine işaret ediyor.

TRİLYON DOLARLIK BEKLEYİŞ

Trump’ın DTÖ ile ilgili planının hayata geçmesi halinde trilyon dolarlık ticaret hacminin riske gireceği belirtiliyor.

AB: KORUMACI TÜM ADIMLARA YANIT VERELİM

Avrupa Birliği liderleri dış ticaret alanında korumacılığa güçlü karşılık vereceklerini belirtirken yurtdışından gelen yatırımları gözden geçirmek için yeni bir AB düzenlemesi hazırlanması çağrısında bulundular. AB liderleri bu çağrıyı yaparken ABD ve Çin’in son hamlelerini dikkate almış görünüyorlar. Brüksel’de yapılan ve ağırlıklı olarak göç konusunun görüşüldüğü zirvede liderler, ABD’nin AB’den ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerini makul bulmadıklarını ve Avrupa Komisyonu’nun verdiği hukuki karşılık ve ABD ürünlerine getirdiği gümrük vergilerini desteklediklerini belirttiler.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin ticaret savaşlarında birlik olarak ABD’ye karşı tek ses olmaları gerektiğini söyledi.

Liderler yaptıkları yazılı açıklamalarında “AB açıkça korumacı tüm adımlara karşılık vermeli” dedi. Zirvenin sonuç metnine göre Avrupa Birliği, Japonya ve Meksika ile son 12 ayda varılan serbest ticaret ön anlaşmalarını müzakere etmeye devam edecek. AB Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’dan oluşan Mercosur grubuyla ticaret anlaşması yapmaya çalışıyor ve temmuz ayında anlaşma için Avustralya ve Yeni Zelanda ile görüşmelere başlayacak. Ancak, zirvede Avrupa Birliği’nin kendi sanayi ve teknolojilerini adil olmayan rekabetten korumak istediğine işaret eden görüşler de ortaya çıktı. Ortak metinde Çin’den bahsedilmemesine rağmen, AB’nin damping ve teşviklere karşı aldığı tedbirlerin çoğu Çinli şirketlere karşı alınıyor.