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Donald Trump'tan Rusya'ya suçlama: Bir daha ki seçimlere de müdahalede ederler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılacak bir sonraki seçimlerde Rusya'nın, Demokratların lehine seçimlere müdahale etmeye çalışabileceğini belirterek, "Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar!" ifadesini kullandı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:30
Donald Trump'tan Rusya'ya suçlama: Bir daha ki seçimlere de müdahalede ederler

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,  Rusya'nın bir sonraki seçimlere müdahale edebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Trump, paylaşımında "Rusya'nın gelecek seçimlere etki etmek için çaba  göstereceğine dair çok ciddi kaygılarım var. Benden daha fazla hiçbir Başkanın  Rusya'ya karşı daha sert olmadığını göz önünde bulundurursak, sert bir şekilde  Demokratları destekleyeceklerdir. Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar."  değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de özellikle Demokratlar, Rusya'nın, Trump'ın kazandığı başkanlık  yarışında seçimlere müdahale ettiği yönündeki tartışmayı devam ettiriyorlar.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile Finlandiya'nın başkenti  Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre  ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Kendisinin Rusya ile yakın ilişki içerisinde olduğu yönündeki  eleştirileri ciddiye almayan Trump, Rusya Devlet Başanı Vladimir Putin'i,  sonbaharda Washington'a gelmesi için davet ettiğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:30
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