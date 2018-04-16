Donald Trump'tan Rusya'ya füze yanıtı: Vuramadılar!

Florida'da vergi reformu konulu toplantıda konuşan Trump, "Yüzden fazla füze fırlattık ve onlar tek birisini bile imha edemedi" dedi.

Suriyeli ve Rus askeri yetkililerin açıklamalarını değerlendiren Trump, ABD askeri yetkililerinin kendisine "her bir füzenin hedefini bulduğunu" söylediğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'ye atılan 103 füzenin 71'inin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı.