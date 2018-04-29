Donald Trump’tan Obama’ya taş!
ABD Başkanı Trump, eline yeni ulaşan ankete göre, halkın kendisine selefi Obama’dan çok daha fazla teveccüh gösterdiğini ifade etti.29 Nisan 2018 Pazar 16:29
Barack Obama görev süresini tamamlasa da, ABD kamuoyu adını konuşmaya devam ediyor.
Son olarak bugün, ABD Başkanı Donald Trump bir tweet atarak selefini bir kere daha gündeme taşıdı.
Trump, “Yeni anket elime ulaştı. Aynı dönemde Başkan O’dan çok daha iyi… Yani, çok daha fazlası başarıldı” ifadesini kullandı.
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