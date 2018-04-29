Trump selefi Obama’ya taş attı

Barack Obama görev süresini tamamlasa da, ABD kamuoyu adını konuşmaya devam ediyor. Son olarak bugün, ABD Başkanı Donald Trump bir tweet atarak selefini bir kere daha gündeme taşıdı.

Trump, “Yeni anket elime ulaştı. Aynı dönemde Başkan O’dan çok daha iyi… Yani, çok daha fazlası başarıldı” ifadesini kullandı.