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Donald Trump'tan Obama'nın karbon standartlarına revizyon

ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, selefi Obama'nın getirdiği karbon emisyonu standartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:06
Donald Trump'tan Obama'nın karbon standartlarına revizyon

ABD Çevre Koruma Ajansından (EPA) yapılan açıklamada, geçen yılın ekim ayında yürürlükten kaldırılması için resmi süreci başlatılan Obama'nın "Temiz Enerji Planı"nın, "sıkı kurallar getirdiği ve külfetli olduğu" belirtildi.

Açıklamada, bunun yerine getirilmesi öngörülen Trump'ın "Bütçeye Uygun Temiz Enerji Planı"nın ise enerji bağımsızlığını destekleyeceyi, ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı ve istihdam oluşturacağı öne sürüldü.

Trump'ın planının, ayrıca, kömür santralleri üzerindeki bazı kısıtlamaları kaldıracağı ve emisyonla ilgili düzenlemeleri federal hükümet yetkisinden çıkararak eyaletlere vereceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, ABD'de eyaletlere enerji ve çevre alanında daha çok yetki verileceği vurgulandı.

Trump'ın yeni enerji planı kömür santralleri ve işçilerinden destek alırken, öte yandan Trump'ın yeni planını eleştiren Amerikalı çevreci kuruluşlar plan nedeniyle ülkede karbon salınımının artacağına dikkati çekiyor.

Obama yönetimi tarafından iklim değişikliğiyle mücadele girişimleri çerçevesinde Ağustos 2015'te açıklanan "Temiz Enerji Planı", ülkedeki karbondioksit salınımının üçte birini üreten kömür santrallerini hedef alarak sera gazı salınımını 2030 itibarıyla yüzde 32 azaltmayı öngörüyordu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:06
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